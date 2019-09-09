الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

البرلمان البريطاني - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.

وأبلغ جونسون، رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الحدود الأيرلندية يمكن تأمينه في الوقت المناسب لتمكين رحيل بريطانيا السلس عن الاتحاد بحلول الموعد المحدد، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة "أسوشيتد برس".ومن جانبه، صرح فارادكار، في ظهور مشترك مع جونسون،