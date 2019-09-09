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«آفاق عربية» تعيد «تولستوي» إلى ساحة الأدب العربي

تحرير:كريم محجوب ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
ليو تولستوي
ليو تولستوي
أعلنت دار "آفاق عربية" للنشر والتوزيع، عن إصدارها الترجمة العربية لكتاب "اليوميات" -"يوميات تولستوي" المكون من 6 أجزاء للكاتب والأديب الروسي الشهير "ليف تولستوى"، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ191 لميلاده، ونقله إلى العربية المترجم والروائي يوسف نبيل، الذي أوضح لـ"التحرير" أن الأجزاء الأولى والثانية والثالثة من السلسلة لم تصدر بعد، لكنهم شارفوا على الانتهاء من مرحلة الطبع الأخيرة، وخلال وقت قصير ستكون في الأسواق، وأضاف أن الأجزاء الأخرى ستأتي تباعاً ومن الممكن أن تتراوح الفترة الزمنية بين الجزء والذي يليه قرابة الشهر.
ولد "تولستوي" في 9 سبتمبر عام 1828، في "ياسنايا بوليانا" بمقاطعة "تولا" في روسيا، له العديد من الأعمال الأدبية الملهمة من روايات وقصص ومسرحيات، مثل «"الحرب والسلام"، "البعث"، "الطفولة والصبا والشباب"، "الحاج مراد"، "موت إيفان اليتش"، "الرب يرى الحقيقة لكنه ينتظر"، "قوة الظلام"، "الجثة الحية"،
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«حكايات من زمن الوالي».. نزهة في سنوات حكم محمد علي

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«البوكر» تعلن قائمتها القصيرة.. غياب عربي

أعلنت لجنة جائزة البوكر البريطانية، للرواية، اليوم الثلاثاء، الأعمال التي تأهلت للقائمة القصيرة لهذه الدورة، حيث ضمت 6 روايات، سيتم اختيار الفائز من بينهم، وقد استبعدت القائمة 7 روايات من أصل 13 رواية تم إعلانها في القائمة الطويلة خلال يوليو الماضي، لتصبح بذلك خارج سياق الفوز بالجائزة، ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة في 14 أكتوبر المقبل، وذلك في حفل بـ"جليدهول" بالعاصمة لندن، ويحصل الفائز على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن القيمة الأدبية للجائزة.
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تعرف على الكتب الأكثر مبيعا بدور النشر في أغسطس

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اليوم-العالمى-للكتاب

موضة الترجمة... الربح المادى أهم من القيمة الثقافية

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