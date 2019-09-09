«آفاق عربية» تعيد «تولستوي» إلى ساحة الأدب العربي

تحرير:كريم محجوب ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

ليو تولستوي

أعلنت دار "آفاق عربية" للنشر والتوزيع، عن إصدارها الترجمة العربية لكتاب "اليوميات" -"يوميات تولستوي" المكون من 6 أجزاء للكاتب والأديب الروسي الشهير "ليف تولستوى"، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ191 لميلاده، ونقله إلى العربية المترجم والروائي يوسف نبيل، الذي أوضح لـ"التحرير" أن الأجزاء الأولى والثانية والثالثة من السلسلة لم تصدر بعد، لكنهم شارفوا على الانتهاء من مرحلة الطبع الأخيرة، وخلال وقت قصير ستكون في الأسواق، وأضاف أن الأجزاء الأخرى ستأتي تباعاً ومن الممكن أن تتراوح الفترة الزمنية بين الجزء والذي يليه قرابة الشهر.

ولد "تولستوي" في 9 سبتمبر عام 1828، في "ياسنايا بوليانا" بمقاطعة "تولا" في روسيا، له العديد من الأعمال الأدبية الملهمة من روايات وقصص ومسرحيات، مثل «"الحرب والسلام"، "البعث"، "الطفولة والصبا والشباب"، "الحاج مراد"، "موت إيفان اليتش"، "الرب يرى الحقيقة لكنه ينتظر"، "قوة الظلام"، "الجثة الحية"،

ولد "تولستوي" في 9 سبتمبر عام 1828، في "ياسنايا بوليانا" بمقاطعة "تولا" في روسيا، له العديد من الأعمال الأدبية الملهمة من روايات وقصص ومسرحيات، مثل «"الحرب والسلام"، "البعث"، "الطفولة والصبا والشباب"، "الحاج مراد"، "موت إيفان اليتش"، "الرب يرى الحقيقة لكنه ينتظر"، "قوة الظلام"، "الجثة الحية"، "مملكة الرب داخلك"». وساهم بشكل ملحوظ في النهضة الكبيرة التي شهدها الأدب الروسي خلال القرن التاسع عشر. وكان له العديد من المواقف الجريئة مثل التخلي عن ثروته ومواقفة الصدامية مع الكنيسة، حيث رفضت الكنيسة الأرثوذكسية أفكاره وكفرته وطردته. فيما اتهمها بالفساد والإفساد.