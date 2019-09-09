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حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
وأوضح منيس أن رئيس الوزراء السوداني أكد حرص بلاده على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، الجارة الشقيقة، وأكد الجانبان حرصهما على تفعيل الآليات التي ستقود إلى تحقيق تلك الغايات. اقرأ أيضا| هذا ما دار باجتماع وزير الخارجية ونظيرته السودانية وقال: "لقد تناول اللقاء، مجمل القضايا التي تمس التعاون بين الجانبين
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الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
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قرار من التعليم بشأن قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الـ5 سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصا من الوزارة التربية، على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين.
صناعة-السيارات-فى-المانيا

نائبة تطالب بإنشاء مناطق صناعية لتجميع السيارات

طالبت سعاد المصري عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بتخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجمع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وذلك للمساهمة في تصنيع سيارات مصرية 100%، مشيرة إلى أن تصنيع سيارة مصرية بالكامل يجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، خاصة أن قطاع السيارات أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة.
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سامح-شكري (1)

هذا ما دار باجتماع وزير الخارجية ونظيرته السودانية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني الشقيق، قائلا إن مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام ارادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية. وهنأ شكري الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة استقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب.
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وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين. وكان في استقبال الوزير سامح شكري، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات في وزارة الخارجية السفير الهادى النميري، ومديرة إدارة مصر في الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن السفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.
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إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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