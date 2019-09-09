حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".

وأوضح منيس أن رئيس الوزراء السوداني أكد حرص بلاده على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، الجارة الشقيقة، وأكد الجانبان حرصهما على تفعيل الآليات التي ستقود إلى تحقيق تلك الغايات. اقرأ أيضا| هذا ما دار باجتماع وزير الخارجية ونظيرته السودانية وقال: "لقد تناول اللقاء، مجمل القضايا التي تمس التعاون بين الجانبين