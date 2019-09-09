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قرار من التعليم بشأن قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

تحرير:أمينة محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الـ5 سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصا من الوزارة التربية، على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين.
وذلك لإبداء ما يرونه مناسبا في هذا الشأن، وتتضمن هذه المقترحات الآتي: حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، واستخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، بالإضافة إلى زيادة الكثافة بالقاعات الدراسية،
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الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
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حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
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نائبة تطالب بإنشاء مناطق صناعية لتجميع السيارات

طالبت سعاد المصري عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بتخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجمع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وذلك للمساهمة في تصنيع سيارات مصرية 100%، مشيرة إلى أن تصنيع سيارة مصرية بالكامل يجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، خاصة أن قطاع السيارات أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية لمؤشرات خطط التنمية الاقتصادية في أي دولة.
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صناعة الذهب

راتب شهري للطلاب.. شروط التقديم بمدرسة المجوهرات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤن التعليم الفنى، أن الوزارة ستبدأ مباشرة فى وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، موضحا أن هذه النوعية من المدارس التي بدأت الوزارة في تعميمها وهى التكنولوجيا التطبيقية، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.
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إعلان موعد التقديم لمدرسة صناعة الحلي والمجوهرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بنفس أهمية تطوير التعليم العام، وهناك تركيز على منظومة المدارس التكنولوجيا وتم تطبيقها من سنة، والهدف الأساسى من هذه المدارس تغيير رؤية المجتمع وتحضير أجيال جديدة لسوق عمل واعد بشكل كبير، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، مضيفة أن المدارس التكنولوجية تركز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية.
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اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
مجوهرات (2)

التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
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