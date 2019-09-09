قرار من التعليم بشأن قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

تحرير:أمينة محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

طارق شوقي وزير التعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الـ5 سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصا من الوزارة التربية، على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين.

وذلك لإبداء ما يرونه مناسبا في هذا الشأن، وتتضمن هذه المقترحات الآتي: حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، واستخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، بالإضافة إلى زيادة الكثافة بالقاعات الدراسية،