البوكس أوفيس.. It: Chapter Two في المقدمة

تحرير:أميرة شرف ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

It: Chapter Two

احتل فيلم الرعب الجديد "It: Chapter Two" صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير وجيسيكا شاستاين وجاي راين وجايس رانسون وبيل هادر وأندي بن، ومن إخراج أندريس موشيتي وكتابة جاري دوبرمان. ويتصدر الفيلم أيضا قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، حيث حقق الجمعة 6 سبتمبر، إيرادا قُدر بـ658 ألفا و949 جنيها، بينما حقق السبت 455 ألفا و925 جنيها. وطُرح الجزء الأول من الفيلم عام 2017، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ستيفن كينج.

وتراجع فيلم الإثارة والحركة Angel Has Fallen من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار. والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو. وتراجع الفيلم الكوميدي Good Boys من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4