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البوكس أوفيس.. It: Chapter Two في المقدمة

تحرير:أميرة شرف ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
It: Chapter Two
It: Chapter Two
احتل فيلم الرعب الجديد "It: Chapter Two" صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير وجيسيكا شاستاين وجاي راين وجايس رانسون وبيل هادر وأندي بن، ومن إخراج أندريس موشيتي وكتابة جاري دوبرمان. ويتصدر الفيلم أيضا قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، حيث حقق الجمعة 6 سبتمبر، إيرادا قُدر بـ658 ألفا و949 جنيها، بينما حقق السبت 455 ألفا و925 جنيها. وطُرح الجزء الأول من الفيلم عام 2017، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ستيفن كينج.
وتراجع فيلم الإثارة والحركة Angel Has Fallen من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار. والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو. وتراجع الفيلم الكوميدي Good Boys من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4
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المخرج أمجد أبو العلا

نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

فاز الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا، ويعد هذا العمل هو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد الصبي "مُزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش "مُزمل" أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.
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Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

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3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
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Lion King يتخطى المليار ونصف دولار عالميا

حقق فيلم The Lion King المعاد إنتاجه على طريقة الـlive action إيرادات وصلت إلى مليار و517 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى. وانقسمت الإيرادات إلى 517 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار دولار حول العالم. وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، إذ وصلت إلى مليار و264 مليون دولار أمريكى. وأقيم قبل نحو شهر، عرض خاص للفيلم بمصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، مصحوبا بعرض راقص بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.
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The Lion King يقترب من مليار ونصف دولار عالميا

احتل فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" المركز الثالث في البوكس أوفيس للأسبوع الحالي محققا 12 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وبإجمالي إيرادات وصلت إلى مليار و435 مليون دولار أمريكي حول العالم. بينما تصدر فيلم good boys البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي، ومن خلفه يأتي فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي.
God boys‎

بوكس أوفيس: good boys في الصدارة بـ21 مليون دولار

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. ويحافظ فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw على المراكز الأولى بالبوكس أوفيس للأسبوع وجاء في المركز الثاني بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي، يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious.
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