الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنفيذ إستراتيجية خفض الدين العام من خلال طرح سندات بعملات مختلفة في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

تستهدف الحكومة طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح الوزير أن تحديد قيمة الطروحات يكون بحسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط، مؤكدا أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذه السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية.

ما السندات الدولية؟ هي عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفًا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد. وتعد السندات الدولية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع

ما السندات الدولية؟

هي عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفًا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.

وتعد السندات الدولية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة.

كما تعد السندات وسيلة فضلى مقارنةً بوسائل الاقتراض الأخرى؛ مثل صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.

خبراء: السندات الدولية وسيلة لخفض الديون وتمويل عجز الموازنة

يرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن إصدار سندات دولية جديدة يساهم فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص؛ للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

وأضاف إبراهيم أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضا خفض الدين.

وأكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن طرح الحكومة سندات دولية فى الأسواق العالمية يعد إحدى إستراتيجيات السيطرة على الديون، مشيرا إلى أن هذه السندات تعد أيضا ضمن آليات الحكومة لسد الفجوة التمويلية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أهمية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، خاصة فى حالة طرح سندات، سواء كانت بالدولار أو باليورو أو بعملات آسيوية.

بينما يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن طرح سندات دولية مقومة بعملات أجنبية سواء كانت دولارية أو آسيوية، يساهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.

طرح سندات بالدولار واليورو

ونجحت الحكومة خلال شهر فبراير الماضى فى إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار على 3 شرائح، وذلك لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت نحو 21.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، بعائد 6.2%، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بعائد 7.6%، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار، بعائد 8.7%.

وفي أبريل الماضي، نجحت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 أبريل 2031.

طرح سندات بالعملة الكورية

تستهدف الحكومة إصدار سندات دولية بإحدى العملات الآسيوية خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وأوضح عبد الرحمن أن الحكومة تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني (سندات الباندا) أو بالين الياباني (سندات الساموراي) أو بعملة كوريا الجنوبية وهي الوون الكوري الجنوبي، وذلك كخيارات محتملة، مضيفا أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة، بحسب وكالة رويترز.

طرح سندات بالجنيه المصري

تدرس الحكومة إصدار سندات دولية مقومة بالعملة المحلية، وذلك في إطار تنفيذ خطتها لتنويع مصادر التمويل وأدوات الدين، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد الوزير أن الحكومة تطرح السندات بالدولار، بينما تسدد أصل الدين والفوائد المستحقة بالجنيه المصري.