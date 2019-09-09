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الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنفيذ إستراتيجية خفض الدين العام من خلال طرح سندات بعملات مختلفة في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
سندات
سندات
تستهدف الحكومة طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح الوزير أن تحديد قيمة الطروحات يكون بحسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط، مؤكدا أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذه السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية.
ما السندات الدولية؟ هي عبارة عن أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفًا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد. وتعد السندات الدولية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع
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وائل-ابو-العلا-رئيس-شركة-كريم

«كريم» توقف «التوك توك» وتتوسع بخدمات جديدة في مصر

قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة وضعت إستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة حتى 2022، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة، منها خدمات الشمول المالي التي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد، خاصة في قطاعي الأدوية والطعام، مشيرا إلى أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وزير-الماليه

المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
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