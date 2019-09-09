مدرب بلجيكا يتحدث عن تغير لوكاكو بعد انتقاله لإنتر

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

روميلو لوكاكو

أعرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن سعادته بانتقال المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر هذا الصيف، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة أنعشت مسيرته من جديد، وذلك بعدما تمكن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا من تسجيل هدفين مع إنتر في الدوري الإيطالي، في بداية مميزة له في الكالتشيو، ليعرب مارتينيز عن آمله في أن تساهم تلك البداية المميزة في تألق لوكاكو أيضًا مغ بلجيكا قبل مواجهة اسكتلندا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.

وقال مارتينيز حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "إنها المرة الأولى التي أشاهده فيها يلعب بهذه الحرية والسعادة. عندما أعود إلى الوراء لعدة معسكرات سابقة فإنني لم أره بمثل هذا التركيز والسعادة". وأضاف: "أعتقد أنه بات جاهزًا لخوض واحد من أكبر التحديات في مسيرته بالانتقال إلى إنتر ميلان. يحاول أيضًا تقديم

وقال مارتينيز حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "إنها المرة الأولى التي أشاهده فيها يلعب بهذه الحرية والسعادة. عندما أعود إلى الوراء لعدة معسكرات سابقة فإنني لم أره بمثل هذا التركيز والسعادة".



وأضاف: "أعتقد أنه بات جاهزًا لخوض واحد من أكبر التحديات في مسيرته بالانتقال إلى إنتر ميلان. يحاول أيضًا تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني. أنا معجب به للغاية".



وتطرق مارتينيز للحديث عن العنصرية التي تعرض لها لوكاكو في الدوري الإيطالي من قبل جماهير كالياري.



"بالطبع شعرت بالحزن لكني أثق أن الجميع سيحاولون مساعدته من خلال العمل على استئصال هذه الظاهرة. لا يمكن التسامح مع هذا النوع من السلوك".