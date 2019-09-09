رياضة

مدرب بلجيكا يتحدث عن تغير لوكاكو بعد انتقاله لإنتر

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
أعرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن سعادته بانتقال المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر هذا الصيف، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة أنعشت مسيرته من جديد، وذلك بعدما تمكن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا من تسجيل هدفين مع إنتر في الدوري الإيطالي، في بداية مميزة له في الكالتشيو، ليعرب مارتينيز عن آمله في أن تساهم تلك البداية المميزة في تألق لوكاكو أيضًا مغ بلجيكا قبل مواجهة اسكتلندا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
وقال مارتينيز حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز": "إنها المرة الأولى التي أشاهده فيها يلعب بهذه الحرية والسعادة. عندما أعود إلى الوراء لعدة معسكرات سابقة فإنني لم أره بمثل هذا التركيز والسعادة". وأضاف: "أعتقد أنه بات جاهزًا لخوض واحد من أكبر التحديات في مسيرته بالانتقال إلى إنتر ميلان. يحاول أيضًا تقديم
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باكو ألكاسير

ألكاسير: زملائي السبب في تألقي مع إسبانيا

أرجع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الفضل في تسجيله الكثير من الأهداف مع منتخب بلاده، إلى زملائه في صفوف منتخب إسبانيا، والذين يمنحونه الكثير من التمريرات الحاسمة، ويأتي ذلك بعدما سجل مهاجم بروسيا دورتموند هدفين في فوز لاروخا أمس الأحد برباعية نظيفة على جزر فارو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال باكو ألكاسير حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المهاجمون يسجلون الأهداف بفضل زملائهم في الفريق، الذين يتمتعون بجودة كبيرة، نفس الشيء يتكرر دائمًا، يمررون ونحن نسجل، أحاول فقط أن أكون في وضع جيد يسمح لي بإنهاء الهجمات في الشباك".
تتويج -الزمالك‎ (11)

ميتشو يتغنى بشيكا: أسطورة الزمالك والكرة المصرية

تغنى الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمحمود عبد الرازق (شيكابالا)، بعد تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ونشر «ميتشو» صورة تجمعه بشيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية ولنادي الزمالك قائدنا شيكابالا».
فيليب-كوتينيو (1)

كلوب يكشف أسباب عدم التعاقد مع كوتينيو

عاد المدرب الألماني يورجن كلوب، للحديث عن سبب عدم تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي رحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 تجاه برشلونة، قبل أن يعاني في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول من قبل، ليقرر العملاق الكتالوني إعارته هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع وضع بند في التعاقد يسمح للعملاق الكتالوني بشرائه بصورة نهائية في نهاية الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو، حيث أكد يورجن كلوب أنه كان من المستحيل إعادة فيليب كوتينيو إلى قلعة الأنفيلد من جديد.
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انتر ميلان‎ (1)

لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).
أنطونيو-كونتي

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
توتنهام هوتسبير (1)

اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
لوكا-يوفيتش‎

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
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