وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة
٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
عاصم الجزار وزير الإسكان
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب، أنه سيتم نقل ملكية المدارس من جهاز المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط بنظام نقل الأصول المتبع، وجاء تنفيذ تلك المدارس لاستيعاب عدد كبير من الطلاب أبناء المدينة مع بداية العام الدراسي
من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب، أنه سيتم نقل ملكية المدارس من جهاز المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط بنظام نقل الأصول المتبع، وجاء تنفيذ تلك المدارس لاستيعاب عدد كبير من الطلاب أبناء المدينة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، والتي ستساهم في تخفيض كثافة الفصول داخل المدارس القائمة، وكذا تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور لوجود المدارس بجوار محال إقامتهم.
وأشار رجب إلى أن جهاز المدينة نفذ مدرسة (النيل الدولية) بالمجاورة (30) بالحي السادس، وتم بدء الدراسة بها بمرحلة (رياض الأطفال) بالعام الماضي، ومن المقرر بدء الدراسة بالمرحلة الابتدائية خلال العام الحالي، ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المدينة على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية.