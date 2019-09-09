وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

عاصم الجزار وزير الإسكان

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,

من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب، أنه سيتم نقل ملكية المدارس من جهاز المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط بنظام نقل الأصول المتبع، وجاء تنفيذ تلك المدارس لاستيعاب عدد كبير من الطلاب أبناء المدينة مع بداية العام الدراسي