التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 5,250 طن سلع غذائية (مفروم دواجن – هياكل دواجن – لحوم مُجمدة – سجق

أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 5,250 طن سلع غذائية (مفروم دواجن – هياكل دواجن – لحوم مُجمدة – سجق – دهون حيوانية ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية.



وفي القليوبية أيضا وتحديدا مركز قليوب، ألقى ضباط المباحث لاقبض على مدير مصنع بدون ترخيص لتجارة المعسل، وبلغ إجمالي المضبوطات 83 طن معسل معبأ منتج نهائى وخامات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية، و200 ألف ورقة بندرول خاصة بوزارة المالية.



