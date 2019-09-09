جريمة

التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته 5,250 طن سلع غذائية (مفروم دواجن – هياكل دواجن – لحوم مُجمدة – سجق
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حريق-في-وسط-البلد (4)

ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
اقراص-مخدرة (1)

ضبط 49 تاجر مخدرات في حملة بالجيزة.. أحدهم صيدلي

تواصل مديرية أمن الجيزة شن حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، خاصة القائمين بأعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت الحملة فى القبض على صيدلي يستغل مهنته فى الاتجار في العقاقير المخدرة بمركز أطفيح بالجيزة، كما تم القبض على 48 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضُبطت بحوزتهم كمية من الأنواع المختلفة من المخدرات، تضمنت 2260 جرام حشيش، و1249 قرصا مخدرا، و20 جرام أفيون، و270 جرام أستروكس، و328 جرام هيروين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بإحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة.
محكمة عسكرية

«ولاية سيناء وخلية الميكروباص» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
حضانة-الاطفال

نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
جثة (4)

هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
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