رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوي: «نصب علينا»

تحرير:أحمد سيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
فتج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وأعلن رئيس القلعة البيضاء تصعيد أزمة أموال النادي لدى اللاعب بعدما حصل الأخير على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ورفض ردها بعد رحيله إلى بيراميدز، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: «أحمد الشناوي رفض الصعود لمنصة تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر أمس الأحد، لاستلام ميداليته لأنه يعلم جيدًا أنني كنت سأطالبه برد هذه الأموال أمام الجميع».
وتابع مرتضى: «اللاعب الوحيد الذي سعدت بأنه خسر من بيراميدز هو أحمد الشناوي، الذي حصل على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ولم يُعد لنا الأموال رغم ما حصل عليه من بيراميدز.. هذا هو حجم الشناوي، كيف تحصل على أموال ليست من حقك، هو الوحيد من بيراميدز الذي لم يصعد للمنصة لكي يستلم ميداليته، كنت سأطلبه بالأموال
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

مصدر بالجبلاية يؤكد إيقاف قيد الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
مران- الأهلي‎ (2)

الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
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الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
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مرتضى منصور يحدد ملعب نهائي الكأس.. ليس برج العرب

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ملعب مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل. وقال مرتضى، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، إن نهائي كأس مصر سيقام على ستاد الإسكندرية، أو الإسماعيلية بحضور جماهيري، مشددًا أنها لن تقام على استاد برج العرب. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه تواصل مع سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وأكد الأخير له بأنه مشجع للزمالك، ويرحب بلعب نهائي الكأس في أي ملعب.
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مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
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بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
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