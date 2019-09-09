مرتضى منصور يفتح النار على الشناوي: «نصب علينا»

تحرير:أحمد سيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مرتضى منصور

فتج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وأعلن رئيس القلعة البيضاء تصعيد أزمة أموال النادي لدى اللاعب بعدما حصل الأخير على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ورفض ردها بعد رحيله إلى بيراميدز، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: «أحمد الشناوي رفض الصعود لمنصة تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر أمس الأحد، لاستلام ميداليته لأنه يعلم جيدًا أنني كنت سأطالبه برد هذه الأموال أمام الجميع».

وتابع مرتضى: «اللاعب الوحيد الذي سعدت بأنه خسر من بيراميدز هو أحمد الشناوي، الذي حصل على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ولم يُعد لنا الأموال رغم ما حصل عليه من بيراميدز.. هذا هو حجم الشناوي، كيف تحصل على أموال ليست من حقك، هو الوحيد من بيراميدز الذي لم يصعد للمنصة لكي يستلم ميداليته، كنت سأطلبه بالأموال

وتابع مرتضى: «اللاعب الوحيد الذي سعدت بأنه خسر من بيراميدز هو أحمد الشناوي، الذي حصل على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ولم يُعد لنا الأموال رغم ما حصل عليه من بيراميدز.. هذا هو حجم الشناوي، كيف تحصل على أموال ليست من حقك، هو الوحيد من بيراميدز الذي لم يصعد للمنصة لكي يستلم ميداليته، كنت سأطلبه بالأموال أمام الجميع».



وقال: «الشناوي حصل على مقدم عقده من الزمالك وبعد ذلك ذهب لبيراميدز، قام بالنصب على الزمالك في 10 ملايين جنيه، لقد سبق وجلس مع محمود الخطيب قبل موجهة الأهلي التي خسرناها بثلاثية».



وأضاف: «الأمر حاليًا في يد النيابة لأن هذا مال عام، لم يصعد على المنصة أمام الجميع بسبب هذا الأمر، لكن باقي لاعبي بيراميدز محترمين للغاية والعلاقات مميزة بيننا وبينهم».

