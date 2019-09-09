رياضة

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
واعتاد رونالدو مع ريال مدريد ألا يقل معدله التهديفي في الموسم عن 40 هدفًا، وفي موسمه الأول مع يوفنتوس الموسم الماضي، اكتفى بتسجيل 28 هدفًا في جميع المسابقات. وعلى الرغم من تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلا أنه خسر لقب الهداف لصالح فابيو كوالياريلا. يذكر أن رونالدو
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

مصدر بالجبلاية يؤكد إيقاف قيد الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
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الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوي: «نصب علينا»

فتج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وأعلن رئيس القلعة البيضاء تصعيد أزمة أموال النادي لدى اللاعب بعدما حصل الأخير على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ورفض ردها بعد رحيله إلى بيراميدز، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: «أحمد الشناوي رفض الصعود لمنصة تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر أمس الأحد، لاستلام ميداليته لأنه يعلم جيدًا أنني كنت سأطالبه برد هذه الأموال أمام الجميع».
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البرتغال - رونالدو‎

البرتغال تُسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على نظيره الصربي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ريد ستار ستاديوم، بمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، المباراة شهدت تفوق واضح لرفاق كريستيانو رونالدو وسط محاولات عديدة من جانب لاعبي منتخب صربيا.. وافتتح شريط الأهداف ويليام كارفالو مدافع منتخب البرتغال الذي استغل خطأ ساذج من حارس منتخب صربيا الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها كارفالو بسهولة في الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
رونالدو

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
ديبالا (2)

يوفنتوس يستبعد رحيل ديبالا في آخر أيام الميركاتو

نفى فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، احتمالية رحيل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، مساء اليوم الأحد، وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن اليوفي طوال هذا الصيف، وذلك بعدما تقلصت فرصه في المشاركة أساسيا مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل نهاية سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق مع أي من الفريقين، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل نيمار مع الفريق الباريسي.
كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
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