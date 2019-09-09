ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

كريستيانو رونالدو

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.

واعتاد رونالدو مع ريال مدريد ألا يقل معدله التهديفي في الموسم عن 40 هدفًا، وفي موسمه الأول مع يوفنتوس الموسم الماضي، اكتفى بتسجيل 28 هدفًا في جميع المسابقات. وعلى الرغم من تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلا أنه خسر لقب الهداف لصالح فابيو كوالياريلا. يذكر أن رونالدو

واعتاد رونالدو مع ريال مدريد ألا يقل معدله التهديفي في الموسم عن 40 هدفًا، وفي موسمه الأول مع يوفنتوس الموسم الماضي، اكتفى بتسجيل 28 هدفًا في جميع المسابقات.



وعلى الرغم من تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلا أنه خسر لقب الهداف لصالح فابيو كوالياريلا.



يذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا في القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الفيفا إلى جانب كل من غريمه ليونيل ميسي والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.



ويتألق رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال في الوقت الحالي، حيث سجل في الفوز على صربيا 4-2 في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 89 هدفًا.