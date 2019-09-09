الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 43 ألف حكم قضائي

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، و41 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن و217 قطعة سلاح أبيض.

نفذت الحملة 43678 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 139 قضية مخدرات بحوزة 157 متهما، ضُبط خلالها 250 كجم بانجو، 6 كجم حشيش، 1.5 كجم هيروين، 8 جرامات أفيون، و1 كجم من مخدر الإستروكس و290 جرام فودو و3506 أقراص مخدرة.في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 49 متهما ومراقبا هاربا، والقبض

نفذت الحملة 43678 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 139 قضية مخدرات بحوزة 157 متهما، ضُبط خلالها 250 كجم بانجو، 6 كجم حشيش، 1.5 كجم هيروين، 8 جرامات أفيون، و1 كجم من مخدر الإستروكس و290 جرام فودو و3506 أقراص مخدرة.



في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 49 متهما ومراقبا هاربا، والقبض على 17 متهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وحجز 280 دراجة نارية مخالفة، وفحص 100 سائق على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم إضافة إلى ضبط 20 قضية مصنفات متنوعة وتحرير 24 ألفا و833 مخالفة مرورية وضبط 1731 قضية مرافق.







