الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.

وقرر الجهاز الفني للأهلي اصطحاب الشيف الدالي في رحلة غينيا الاستوائية المقرر، لها صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ وفضل الجهاز الفني اصطحاب شيف الفريق للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة غينيا الاستوائية. وتطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح