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بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

نتائج مقاربة لما حدث لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، خلال الانتخابات المحلية في مارس الماضي، والتي خسر فيها حزب أردوغان مدن أنقرة وإسطنبول
تحرير:أحمد سليمان ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين
يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن المنافسات الرئيسية شهدت منع المنافسين الأقوياء لصالح مرشحي الكرملين لمناصب الحكام الستة عشر، من الترشح، ما ضمن فوز المرشحين الذين يدعمهم بوتين. وتوقع بعض المحللين أن المرشحين الأقل شعبية قد لا يحصلون على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز من الجولة الأولى، لكن النتائج
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الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
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الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها بسبب إضراب طياريها

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" اليوم /الاثنين/ إلغاء معظم رحلاتها الجوية اليومية جراء إضراب طياريها عن العمل لمدة يومين بسبب مطالب تتعلق بالأجور. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن قرابة أربعة آلاف طيار أعلنوا انقطاعهم عن العمل اليوم وغدا، مضيفة أن آثار الإضراب ستمتد لتؤثر على سير الرحلات الجوية حتى يوم الأربعاء. وأضافت الشبكة أن الإضراب في حال اكتماله فسيكون الأكبر في تاريخ الشركة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية خلال يومي الإضراب.
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رسميًا.. الحر يقتل 1500 شخص في فرنسا

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فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
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دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
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أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
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جاهل وسندمرك.. وزير الداخلية التركي يهدد قاهر أردوغان

"التدمير" لغة غير قانونية لجأ لها وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، لتهديد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وعضو الحزب الجمهوري المعارض لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكشفت نبرة الوزير عن ضغائن في نفسه تجاه، الرجل الذي تحدى أردوغان وحزبه الحكم، ونجح في انتزاع المدينة التركية الأهم من قبضتهم، وقال صويلو، خلال تصريحات أطلقها من مدينة بورصة بشمال شرق تركيا، اليوم الثلاثاء، بأن علمية إقالة رؤساء 3 بلديات "تتفق مع القانون"،
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كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية. وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.
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