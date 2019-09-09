عنف واغتصاب..«حماية الطفل» بالشرقية تتلقى 210 بلاغات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

صورة أرشيفية

أعلنت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بمحافظة الشرقية، عن أن الوحدة تلقت مئتين وعشرة بلاغات بشأن تهديدات تعرض لها الأطفال خلال العام الجاري، منوهةً بأن البلاغات تنوعت ما بين حالات تعرضت للاغتصاب، وحالات زواج بعض الأطفال قبل بلوغ السن القانونية «زواج قاصرات»، بالإضافة إلى حالات من العنف الأسري والتنمر والتسول، فضلًا عن إيواء أطفال بلا مأوى، حيث تم التعامل مع جميع الحالات على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على الطفل وحمايته، خاصةً أن هناك تنسيقا مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل.

وأوضحت سرية، في بيانٍ لها، اليوم الإثنين، أن جهود وحدة حماية الطفل منوط بها الحفاظ على الأطفال من البيئة غير الآمنة بالشوارع، والعمل على تقديم مواطن يسهم في تقدم ورقي المجتمع. وأشارت مديرة مكتب حماية الطفل بالشرقية إلى أنه جرى اختيار ثمانية مراكز ومدن من قِبل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي: «حي