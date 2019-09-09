تصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل.. هل ينذر بنشوب حرب؟

بعد توتر الأوضاع بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة، هناك احتمال بنشوب صراع مسلح جديد بين حزب الله المدعوم من إيران، وإسرائيل، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الجانبين

تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

طائرة إسرائيلية

لا يزال التصعيد بين لبنان وإسرائيل قائما ومستمرا، بعد قيام حزب الله بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، معلنا أن الطائرة أصبحت في حوزته. حزب الله قال إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة في أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة" في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه. الجيش الإسرائيلي أقر بالواقعة قائلا: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة، في مهمة عادية، أمس في لبنان، ولا خطر من تسرب معلومات"، ولم يوضح ما الذي كانت تفعله الطائرة أو كيفية سقوطها، بحسب "العربية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الطائرة سقطت أمس الأحد وليس اليوم الإثنين، ولم يتضح سبب هذا التباين بالتوقيت بين تصريحات حزب الله وإسرائيل. وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، متهما إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من أغسطس في الضاحية الجنوبية،