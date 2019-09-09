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تصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل.. هل ينذر بنشوب حرب؟

بعد توتر الأوضاع بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة، هناك احتمال بنشوب صراع مسلح جديد بين حزب الله المدعوم من إيران، وإسرائيل، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الجانبين
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
طائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية
لا يزال التصعيد بين لبنان وإسرائيل قائما ومستمرا، بعد قيام حزب الله بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، معلنا أن الطائرة أصبحت في حوزته. حزب الله قال إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة في أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة" في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه. الجيش الإسرائيلي أقر بالواقعة قائلا: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة، في مهمة عادية، أمس في لبنان، ولا خطر من تسرب معلومات"، ولم يوضح ما الذي كانت تفعله الطائرة أو كيفية سقوطها، بحسب "العربية".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الطائرة سقطت أمس الأحد وليس اليوم الإثنين، ولم يتضح سبب هذا التباين بالتوقيت بين تصريحات حزب الله وإسرائيل. وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، متهما إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من أغسطس في الضاحية الجنوبية،
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حج-وعمرة (6)

قرار جديد من السعودية بشأن رسوم تكرار العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، عن صدور أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية "المملكة 2030" باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة "عكاظ" السعودي.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: إعادة هيكلة كل القوات خاصة جهاز المخابرات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم العمل على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وهناك إصرار من جميع الأطراف المسلحة على إحلال السلام، كما أن نظرة المجتمع الدولي للسودان بدأت تتغير بمجرد حدوث التغيير، والمجلس السيادي والحكومة بإمكانهما التشريع في المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه تم البدء في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني، وذلك حسبما جاء في تصريحات أدلى بها لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الإثنين.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تكثف ضغوطها وتلوح بخطوة استثنائية

أطلعتنا مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أداء الحكومة السودانية لليمين الدستورية، وأبرزت تطورات الأزمة الإيرانية، كما تناولت الصحف البيان المشترك من السعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحكومة الانتقالية السودانية تعهدت في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب. وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.
سوريا.

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا. وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". وكان ناشطون سوريون أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية.
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