«كريم» توقف «التوك توك» وتتوسع بخدمات جديدة في مصر

شركة كريم المتخصصة في تقديم خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول قررت إلغاء خدمة التوك توك في مصر، والعمل على التوسع بتقديم خدمات جديدة مثل طلبات المنازل والأدوية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

وائل أبو العلا

قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة وضعت إستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة حتى 2022، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة، منها خدمات الشمول المالي التي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد، خاصة في قطاعي الأدوية والطعام، مشيرا إلى أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.

وأضاف، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة صباح اليوم الإثنين، أن "كريم" تعمل في 100 مدينة في 14 دولة، وتخدم ما يزيد على 33 مليون عميل ويعمل لديها نحو 1.2 مليون كابتن، ويعمل لدى الشركة في مصر ما بين 55 و60 ألف كابتن في أكثر من 19 مدينة. وأشار إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة حول تقديم خدمات النقل الجماعى