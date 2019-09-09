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«كريم» توقف «التوك توك» وتتوسع بخدمات جديدة في مصر

شركة كريم المتخصصة في تقديم خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول قررت إلغاء خدمة التوك توك في مصر، والعمل على التوسع بتقديم خدمات جديدة مثل طلبات المنازل والأدوية
تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وائل أبو العلا
وائل أبو العلا
قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة وضعت إستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة حتى 2022، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة، منها خدمات الشمول المالي التي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد، خاصة في قطاعي الأدوية والطعام، مشيرا إلى أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.
وأضاف، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة صباح اليوم الإثنين، أن "كريم" تعمل في 100 مدينة في 14 دولة، وتخدم ما يزيد على 33 مليون عميل ويعمل لديها نحو 1.2 مليون كابتن، ويعمل لدى الشركة في مصر ما بين 55 و60 ألف كابتن في أكثر من 19 مدينة. وأشار إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة حول تقديم خدمات النقل الجماعى
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الدولار

الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار

تستهدف الحكومة طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح الوزير أن تحديد قيمة الطروحات يكون بحسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط، مؤكدا أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذه السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وزير-الماليه

المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
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وائل- أبو- العلا- رئيس- شركة- كريم (3)

كريم تجري تغييرات إدارية كبيرة وتوسيع مهام رئيس مصر

أعلنت شركة كريم، منصة النقل التشاركي من خلال الإنترنت في الشرق الأوسط، عن هيكل جديد للإدارة العليا في الشركة وذلك في ظل العمل على تنفيذ رؤية 2022 والتي تتمثل بتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق شامل (Super app) يُستخدم يومياً في المنطقة، وسيتولى عدد من المدراء الإداريين المختصين والمتمرسين العمل على التوسع الجغرافي، كما وسيعملون على تحقيق النمو في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة، في الأسواق المعينة: ابراهيم مناع، المدير الإداري للأسواق الناشئة (العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا) يوسع دوره ليشمل إدارة السعودية أيضاً.
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