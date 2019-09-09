«كريم» توقف «التوك توك» وتتوسع بخدمات جديدة في مصر
شركة كريم المتخصصة في تقديم خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول قررت إلغاء خدمة التوك توك في مصر، والعمل على التوسع بتقديم خدمات جديدة مثل طلبات المنازل والأدوية
تحرير:أحمد البرماوي
٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وائل أبو العلا
قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة وضعت إستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة حتى 2022، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة، منها خدمات الشمول المالي التي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد، خاصة في قطاعي الأدوية والطعام، مشيرا إلى أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.
وأضاف، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة صباح اليوم الإثنين، أن "كريم" تعمل في 100 مدينة في 14 دولة، وتخدم ما يزيد على 33 مليون عميل ويعمل لديها نحو 1.2 مليون كابتن، ويعمل لدى الشركة في مصر ما بين 55 و60 ألف كابتن في أكثر من 19 مدينة.
وأشار إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة حول تقديم خدمات النقل الجماعى
وأضاف، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة صباح اليوم الإثنين، أن "كريم" تعمل في 100 مدينة في 14 دولة، وتخدم ما يزيد على 33 مليون عميل ويعمل لديها نحو 1.2 مليون كابتن، ويعمل لدى الشركة في مصر ما بين 55 و60 ألف كابتن في أكثر من 19 مدينة.
وأشار إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة حول تقديم خدمات النقل الجماعى الذكى للمواطنين، مؤكدًا أن شركته تحترم جميع القوانين المنظمة لحماية بيانات العملاء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
يشار إلى أن كريم أطلقت خدمة "هلا" منذ أيام بالتعاون مع هيئة الطرق فى مدينة دبى بالإمارات لنقل المواطنين عبر حافلات.
وأكد أن الشركة تستهدف التركيز على أنظمة باقات الرحلات المقدمة للعملاء ومنها باقة الـ200 جنيه وتتيح 15 رحلة بحد أقصى 30 جنيها للرحلة الواحدة، وباقة 150 جنيها تقدم 8 رحلات بحد أقصى 30 جنيها للرحلة، علما بأن مدة صلاحية استخدام الباقة تصل إلى شهر.
وأضاف أنه توجد أنظمة باقات أخرى تحتسب بسعر الكيلومترات، منها باقة الـ500 جنيه وتقدم 135 كيلومترا بدون عدد معين من الرحلات وقت الذروة، وباقة الـ1999 جنيها وتقدم 600 كيلو.
ونوه بإجراء مباحثات مع أحد البنوك المحلية لحل أزمة قبول الكاش بين السائقين.
وقال أبو العلا إن عدد "الكباتن" السيدات على منصة الشركة يدور بين 10 و12 سيدة، منوها بأن كريم فعلت نظام تقييم الكباتن للعملاء.
وأضاف أن الشركة تستثمر دائما فى تحسين دقة خرائط جوجل فى الوصول إلى العملاء.
وأكد أبو العلا أن الشركة أوقفت استثماراتها في خدمات "التوك توك" قبل قرار الحكومة منع سير التوك توك بمصر.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا بحظر سير (التوك توك) في مصر، ووفق إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة، يتراوح متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر بين 2.5 و3 ملايين مركبة، منها نحو 10% مرخصة، والباقية تمارس نشاطها بشكل عشوائي.
قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة أوقفت التشغيل التجريبي لخدمة نقل الأفراد عبر التوك توك.
وأضاف أبو العلا، خلال مائدة مستديرة عُقدت اليوم، الإثنين، مع عدد من الصحفيين، أن الشركة كانت تقدم خدمة نقل الأفراد عبر التوك توك بشكل تجريبي لبحث إمكانية تعميم الخدمة، ولكن تم التراجع عن الفكرة قبل حتى قرار مجلس الوزراء إلغاء التوك توك.
وأوضح أن الشركة وجدت سوق نقل الأفراد بالتوك توك غير منظمة ولا توجد قيمة مضافة يمكن أن تقدمها الشركة للركاب، بعكس سوق نقل الأفراد بالسيارات الخاصة.
وكانت شركة كريم أطلقت تشغيلا تجريبيا لخدمة نقل الأفراد بالتوك توك في عدد من المناطق، منها إمبابة وشبرا وروض الفرج وأرض اللواء وفيصل.
وقرر رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، البدء في خطة إحلال سيارة "ميني فان" محل التوك توك.
ولفت وائل أبو العلا إلى أن "كريم" تعمل في 14 دولة، وتقدم خدماتها في دول عدد سكانها يزيد على 570 مليون مواطن، ويعمل لديها نحو 1.2 مليون كابتن.
وفي ما يخص الاستحواذ من قبل شركة أوبر العالمية على شركته فضل أبو العلا عدم الرد على الأمور المتعلقة بالاستثمارات الخارجية، قائلا إن ما يشغله في الوقت الحالي هو تطوير الخدمات في السوق المصرية، ومؤكدا وجود منافسة قوية بين الشركات العاملة في هذا المجال.