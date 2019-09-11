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للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

الحفاظ على العظام ليس أمرا صعبا على الإطلاق، فتغيير أسلوب الحياة واتباع نظام غذائي صحي سيحقق لك كل ما تريد، إذ عليك إدراج بعض الأطعمة الغنية بالمعادن في غذاء طفلك
تحرير:إسراء سليمان ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الحفاظ على صحة الطفل
الحفاظ على صحة الطفل
يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".
من الطبيعي أن يهتم الآباء بالصحة العقلية والبدنية للأطفال، وبينما يفعلون ذلك، يجب أن يضعوا صحة العظام في اعتبارهم، حيث تقوم العظام بدور كبير في منح القوة والحماية لجميع الأعضاء الحيوية الأخرى في جسم الإنسان، وتمنح دعما كاملا للجسم. وإضافة إلى ذلك، صحة العظام تعد الجزء الأهم في ما يتعلق بصحة الطفل البدنية،
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أطعمة-تحتوي-على-الاستروجين

لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
أطعمة-تسبب-السعادة (2)

الهوس بتناول طعام صحي قد يسبب اضطرابا في التغذية

ليست الحياة معقدة مثلما ينظر إليها العديد من الأشخاص، فلا يوجد طبيب في الكرة الأرضية يفرض عليك قيودا تتعلق بتناول عقاقير طبية محددة أو الامتناع عن أطعمة بعينها، فستجد كثيرا من الأشخاص يقضون أوقاتهم في النظر إلى المرآة خوفًا من ظهور حبوب في وجوههم أو زيادة جرامات في الوزن، وتبدأ الأسئلة في التسابق: هل مظهري مألوف للآخرين؟ هل أحتاج لتغيير ملابسي أو أسلوب حياتي؟ من الجيد اتباع روتين صحي، ولكن لا بد من ألا يصل إلى الهوس وفقدان الثقة بالنفس، فتقبل نفسك فقط، نقلا عن "times of india".
فوائد-البردقوش

البردقوش ينظم الدورة الشهرية.. ولكنه ضار للحامل

يعتبر البردقوش من النباتات المهمة، كما أنه يستخدم كأعشاب علاجية لعدة أمراض، ويستخدم أيضًا على نطاق واسع في الصناعات الغذائية كتوابل في اللحوم والخضراوات، وبالنسبة للاستخدامات الطبية، يستخدم لعلاج نزلات البرد، إضافة إلى أنه مضاد للتشنج، وبالنسبة لشهرته، يتميز بانتشار كبير في كثير من أطباق البحر الأبيض المتوسط، يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، وينظم الدورة الشهرية والهرمونات في الجسم، ولكن ينصح بتجنبه في الحمل، نقلا عن "healthline".
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قهوة

تناول 6 أكواب من القهوة يوميّا يقلل من حصوات المرارة

توجد العديد من الدراسات التي تتحدث عن فوائد القهوة، على سبيل المثال تساعد على حرق الدهون، كما أنها تساعد على التحسين من أداء الجسم بشكل عام، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والحماية من مرض الزهايمر والخرف، على الجانب الآخر، قالت بعض الأبحاث إن تناول القهوة باستمرار يسبب عديدا من المشكلات الصحية، مثل الزيادة في الوزن وقرح المعدة والحموضة، وتهيج القولون العصبي، ومازالت الدراسات تحاول النظر في القهوة وفوائدها، نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
الإفراط في-تناول-الفواكه

الإسهال والانتفاخ.. 4 أضرار للإفراط في تناول الفواكه

ينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، مشددين على أن أي نظام غذائي صحي يجب أن تكون الفواكه جزءًا لا يتجزأ منه، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الماء والمعادن والفيتامينات المهمة؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال مصدر أساسي لفيتامين C، كما أن الموز خيار مثالي للحصول على البوتاسيوم، بجانب الألياف الغذائية التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، ولكن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتمثلة في الانتفاخ أو الإسهال بشكل مستمر. وذلك نقلًا عن "lilynicholsrdn".
ضعف-السمع-عند-الأطفال-الرضع

لم ينتبه طفلك للأصوات؟ قد يعاني ضعف السمع

يولد كل يوم العديد من الأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية عديدة، بداية من أمراض القلب إلى العيوب الخلقية، وفي الآونة الأخيرة ظهر "ضعف السمع"، باعتباره أحد الأمراض الخفية التي يصعب الكشف عنها في البداية، مما دعا إلى إطلاق مبادرة الكشف الإلزامي عن ضعف السمع لحديثي الولادة، ليتمكنوا من العلاج المبكر للأطفال، إذ عليك بالتعرف على العلامات التي تلقي الضوء على إصابة طفلك بهذه المتلازمة، للعمل بشكل فعال على تعلم المهارات الخاصة بحالته، نقلًا عن "marchofdimes".
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