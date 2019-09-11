للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

الحفاظ على العظام ليس أمرا صعبا على الإطلاق، فتغيير أسلوب الحياة واتباع نظام غذائي صحي سيحقق لك كل ما تريد، إذ عليك إدراج بعض الأطعمة الغنية بالمعادن في غذاء طفلك

تحرير:إسراء سليمان ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الحفاظ على صحة الطفل

يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".

من الطبيعي أن يهتم الآباء بالصحة العقلية والبدنية للأطفال، وبينما يفعلون ذلك، يجب أن يضعوا صحة العظام في اعتبارهم، حيث تقوم العظام بدور كبير في منح القوة والحماية لجميع الأعضاء الحيوية الأخرى في جسم الإنسان، وتمنح دعما كاملا للجسم. وإضافة إلى ذلك، صحة العظام تعد الجزء الأهم في ما يتعلق بصحة الطفل البدنية،