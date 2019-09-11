للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

الحفاظ على العظام ليس أمرا صعبا على الإطلاق، فتغيير أسلوب الحياة واتباع نظام غذائي صحي سيحقق لك كل ما تريد، إذ عليك إدراج بعض الأطعمة الغنية بالمعادن في غذاء طفلك
يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".
من الطبيعي أن يهتم الآباء بالصحة العقلية والبدنية للأطفال، وبينما يفعلون ذلك، يجب أن يضعوا صحة العظام في اعتبارهم، حيث تقوم العظام بدور كبير في منح القوة والحماية لجميع الأعضاء الحيوية الأخرى في جسم الإنسان، وتمنح دعما كاملا للجسم. وإضافة إلى ذلك، صحة العظام تعد الجزء الأهم في ما يتعلق بصحة الطفل البدنية،
من الطبيعي أن يهتم الآباء بالصحة العقلية والبدنية للأطفال، وبينما يفعلون ذلك، يجب أن يضعوا صحة العظام في اعتبارهم، حيث تقوم العظام بدور كبير في منح القوة والحماية لجميع الأعضاء الحيوية الأخرى في جسم الإنسان، وتمنح دعما كاملا للجسم. وإضافة إلى ذلك، صحة العظام تعد الجزء الأهم في ما يتعلق بصحة الطفل البدنية، فإذا نشأ الطفل في بيئة تسمح له بالتغذية السليمة، سينمو ويتقدم في العمر، متميزًا بعظام لديها معدلات عالية من الصحة.
في الواقع، تتطور كثافة العظام بسرعة خلال هذا الوقت وتتوقف بمجرد بلوغ الطفل سن 18- 25 عامًا، ويعرف باسم "ذروة كتلة العظام"، لذلك عندما يبلغ طفلك الثامنة عشر عامًا أو بمجرد بلوغه سن البلوغ، تكون 90% من كتلة العظام قد تم تطويرها بالفعل، ومن ثم يصبح من الضروري إدراج الأطعمة الصحية والمغذية في نظامهم الغذائي، وعلى الجانب الآخر، العظام الضعيفة تزيد من خطورة الإصابات في العظام، وتصبح الكسور سهلة، والعظام هشة للغاية. إضافة إلى ذلك، العظام الضعيفة تؤدي إلى العديد من الأمراض؛ مثل هشاشة العظام في مرحلة متقدمة من العمر.
الحفاظ على العظام ليس أمرا صعبا على الإطلاق، فتغيير أسلوب الحياة، واتباع نظام غذائي صحي سيحقق لك كل ما تريد، وفي ما يلي بعض المكونات المهمة التي يجب أن تضيفها إلى طعام طفلك اليومي؛ لكي تضمن له عظاما صحية:
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1- فيتامين D
أسهل الطرق للوقاية من الأمراض المتعلقة بالعظام هي استهلاك كميات معقولة من فيتامين D، لا تشعر بالحيرة، حيث توجد العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة معقولة من هذا الفيتامين؛ مثل الجبنة، ويمكن تناولها في سندوتشات؛ لتشجيع الأطفال على تناولها، إضافة إلى ذلك، المكرونة والأسماك مثل التونة والبيض المسلوق، ولكن يوجد مصدر طبيعي متعارف عليه، وهو التعرض لأشعة الشمس لفترات مناسبة، للحفاظ على معدلات فيتامين D؛ لأن أي نقص في هذا الفيتامين سينتج عنه العديد من الأمراض.
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2- الكالسيوم
يعد العامل المحفز لبناء عظام قوية، ويقدم الكالسيوم العديد من الفوائد الصحية المهمة، حيث يلعب دورا مهما في بناء العضلات وتقويتها، وبناءً على ذلك، ينصح بزيادة استهلاك الكالسيوم في مرحلة البلوغ. وبجانب الحفاظ على صحة العظام، يعمل الكالسيوم على تقوية العضلات وحماية القلب من الأمراض، وللحصول على هذا المعدن، فمنتجات الألبان من أفضل المصادر، فيجب على الأطفال تناول على الأقل 2 كوب من اللبن كل يوم، كما أن الزبادي يعزز من معدلات الكالسيوم في الجسم، كما يجب إدراج الخضراوات الورقية في نظام الطفل الغذائي؛ على سبيل المثال "السبانخ واللفت والبامية" من الخيارات الجيدة للحصول على الكالسيوم، كما أن البرتقال مصدر غني بالكالسيوم.
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3- فيتامين K
للحصول عليه، يمكن إدراج بعض الخضراوات الورقية في النظام الغذائي للطفل؛ على سبيل المثال "السبانخ واللفت والكرنب" جميعها مصادر جيدة لهذا الفيتامين.