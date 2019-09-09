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للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
إلنترا AD موديل 2020
إلنترا AD موديل 2020
طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليا، فكم تبلغ نسب الزيادة في الأسعار؟ وما إمكانيات كل سيارة ارتفعت أسعارها؟
هيونداي تخرج من سباق التخفيضات أجرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر زيادة أسعار سيارتها المجمعة محليا «Elantra HD» للشهر الثاني على التوالي، وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189
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هوندا سيفيك SI

السيارات الأكثر استمرارًا في الأسواق العالمية

عرف جمهور السيارات منذ تاريخ طويل مجموعة من الموديلات التي استطاعت أن تبقى لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال رغبة الجمهور المستمرة في شرائها والتمتع بكفاءتها الفنية الواضحة على كل المستويات بالأسواق العالمية المختلفة. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت تلك المجموعة الكبيرة إثبات أنها لا تزال قادرة على الوجود ضمن السيارات المطلوبة من قبل الجماهير، وذلك على الرغم من التطور التقني والشكلي الذي تحظى به الموديلات المختلفة في الوقت الحالي.
هيونداي سوناتا 2020

ليست كما تظن.. عيوب أشهر السيارات العالمية

على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من العيوب التي هزت عرش سيارات مختلفة ذات شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من التطوير الكبير والمستمر الذي تلقاه هذه السيارات من الشركات المصنعة لها بشكل واضح خلال السنوات الماضية. ولم تنجح تلك العيوب في إثناء الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة عن شراء تلك الموديلات الرائعة، والتي تمتلك شعبية واسعة على المستوى الدولي، إلا أنها بطبيعة الحال أحدثت هزة كبيرة في تاريخ تلك السيارات الرائعة والشهيرة في العالم.
فورد-فييستا

أفضل شركات السيارات الأمريكية في العالم

عُرف عن الشركات الأمريكية المصنعة للسيارات، الرهان على عدد من العوامل الفنية مثل المحرك أو القدرات التكنولوجية الخارقة للموديلات التي تصنعها، بالإضافة إلى الشكل والتصميم الخارجي لتلك السيارات الرائعة في الأسواق العالمية، وساهم الرهان المستمر على تلك الإمكانيات الضخمة في تعريف الجمهور بها على مستوى الأسواق العالمية، وتكوين شعبية واسعة تجتذب هؤلاء الذين يبحثون عن السيارات ذات الأداء الفني العالي والقدرات التكنولوجية الكبيرة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.
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إلنترا ad 1

صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
نيسان-صني

صني وتيبو و301 وسي إليزيه.. من يربح التحدي؟

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. ونرصد في هذا التقرير مقارنة بين أربعة أنواع من السيارات المميزة في السوق المحلية، وبأسعار متقاربة، وهى «نيسان صني، فيات تيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، وذلك من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأربع التي حققت سمعة طيبة في السوق المحلية.
اتيكا

للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
لادا جرانتا 2019

السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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