للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

إلنترا AD موديل 2020

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليا، فكم تبلغ نسب الزيادة في الأسعار؟ وما إمكانيات كل سيارة ارتفعت أسعارها؟

هيونداي تخرج من سباق التخفيضات أجرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر زيادة أسعار سيارتها المجمعة محليا «Elantra HD» للشهر الثاني على التوالي، وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189