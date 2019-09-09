للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليا، فكم تبلغ نسب الزيادة في الأسعار؟ وما إمكانيات كل سيارة ارتفعت أسعارها؟
هيونداي تخرج من سباق التخفيضات
أجرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر زيادة أسعار سيارتها المجمعة محليا «Elantra HD» للشهر الثاني على التوالي، وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189
هيونداي تخرج من سباق التخفيضات
أجرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر زيادة أسعار سيارتها المجمعة محليا «Elantra HD» للشهر الثاني على التوالي، وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كيلو في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلو خلال 10.4 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لكل 10 كيلومترات.
وارتفعت أسعار إلنترا HD موديل 2020 بقيمة ثابتة مقدرة بـ1000 جنيه على فئاتها الخمس، بعدما ارتفعت أسعارها بقيمة ألفي جنيه نهاية أغسطس.
وأصبحت أسعارها كالآتي:
- جي إل + زجاج معتم بـ242,900 جنيه بدلا من 241,900 جنيه، بعدما كانت 239,900 جنيه.
- جي إل مع فتحة السقف بـ249,500 جنيه، بدلا من 248,900 جنيه، بعدما كانت 246,900 جنيه.
- جي إل مع 2 وسادة هوائية ونظام ABS بـ255,900 جنيه، بدلا من 254,900 جنيه، بعدما كانت 252,900 جنيه.
- جي إل هاي لاين بـ260,900 جنيه بدلا من 259,900 جنيه، بعدما كانت 257,900 جنيه.
- جي إل توب لاين بـ270,900 جنيه، بدلا من 269,900 جنيه بعدما كانت 267,900 جنيه.
كما رفعت شركة «هيونداي» أسعار سيارتها المستوردة «أكسنت HCI» موديل 2019 بقيمة 5,000 جنيه على فئاتها الخمس، بعد أن ارتفعت أسعارها من قبل بقيمة 2.000 جنيه.
وتعتمد هيونداي أكسنت HCI موديل 2019، على محرك سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 123 حصانا عند 6300 د.د وعزم 151 نيوتن. متر عند 4850 د.د، وصندوق تروس أتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وفي ما يخص استهلاك الوقود فتحتاج لـ6.6 لتر للسير مسافة 100 كيلومتر في المتوسط داخل المدينة وخارجها.
وتحتاج السيارة إلى 11.2 ثانية لتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ س لتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/ س.
وأصبحت الأسعار الجديدة كالتالي: «جي إل بـ262,000 جنيه بدلا من 257.000 جنيه، جي إل مع فتحة السقف 275.000 جنيه بدلا من 270.000 جنيه، جي إل مع 2 وسادة هوائية ونظام ABS بـ285,000 جنيه، بدلا من 280.000 جنيه، جي إل هاي لاين بـ315,000 جنيه بدلا من 310.000 جنيه، جي إل توب لاين بـ342.000 جنيه بدلا من 337.000 جنيه».
وتأتي زيادة أسعار هيونداي أكسنت موديل 2019 بقيمة إجمالية 7000 جنيه، بعدما تم تخفيض أسعارها بقيمة 15.000 جنيه لكل فئة من فئاتها خلال شهر يونيو الماضي.
وتتوفر السيارة أكسنت موديل 2019 بمجموعة من التجهيزات، منها 2 وسادة هوائية ونظاما الكبح ABS وEBD للفئات الثلاث الأعلى تجهيزا، مع كاميرا برؤية خلفية، وحساسات ركن، ومثبت سرعة، وتعتيم ذاتي لمرآة الرؤية الخلفية لأعلى فئتين تجهيزا؛ لتعزيز الأمان والسلامة والتحكم.
وتتوفر للفئات الأعلى تجهيزا عجلات سبائكية مقاس 16 بوصة، وكشافات هالوجين مركزة للضوء ذات تشغيل أتوماتيكي، وكشافات ليد خلفية، ومصابيح نهارية، ومكيف هواء أتوماتيكي الضبط، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 6 سماعات.
5 آلاف جنيه لإلنترا AD
ورفعت هيونداي أسعار إلنترا AD المستوردة موديل 2020 أيضًا بقيمة 5.000 جنيه لتبدأ أسعارها من 304,900 جنيه، وهي الزيادة الأولى لها بموديل 2020 لتكون كالتالي: «جي إل بـ304,900 جنيه، جي إل + فتحة سقف بـ314,900 جنيه، جي إل + 2 وسادة هوائية + نظام ABS بـ334,900 جنيه، جي إل هاي لاين بسعر 349,900 جنيه، جي إل إس إكسكلوسف بسعر 369,900 جنيه، جي إل إس (فولي لوديد) بسعر 387,900 جنيه، جي إل إس ليمتد بسعر 437,900 جنيه».