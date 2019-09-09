أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة آيفون

الهجوم يستهدف نطاقا محدودا ولم يكن ضد أعداد كبيرة من مستخدمي آيفون، وأثر الهجوم على عدد قليل من المواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى الخاص بجماعات الويغور الصينية

تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

جوجل

كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل. وجاء رد شركة أبل غاضبا سواء في العلن أو سرا؛ إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه جوجل "افتراءات"، لكن جوجل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها. وفي بيان صدر الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير جوجل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف آيفون. وقال البيان: "ما نشرته جوجل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية".

وتابع: "وقد أثار ذلك الذعر لدى مستخدمي هواتف آيفون من تعرض أجهزتهم للاختراق، وهو ما لم يحدث". ولم يكن السبب وراء غضب أبل هو ما جاء في تقرير باحثي جوجل، لكن تبعات ما نشرته جوجل كان هو السبب الحقيقي وراء انزعاج أبل. وترى أبل أن "مصالح جوجل في الصين دفعتها إلى أن تتراجع عن وصف الهجوم بأنه كان يستهدف أقلية