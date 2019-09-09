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أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة آيفون

الهجوم يستهدف نطاقا محدودا ولم يكن ضد أعداد كبيرة من مستخدمي آيفون، وأثر الهجوم على عدد قليل من المواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى الخاص بجماعات الويغور الصينية
تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
جوجل
جوجل
كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل. وجاء رد شركة أبل غاضبا سواء في العلن أو سرا؛ إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه جوجل "افتراءات"، لكن جوجل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها. وفي بيان صدر الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير جوجل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف آيفون. وقال البيان: "ما نشرته جوجل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية".
وتابع: "وقد أثار ذلك الذعر لدى مستخدمي هواتف آيفون من تعرض أجهزتهم للاختراق، وهو ما لم يحدث". ولم يكن السبب وراء غضب أبل هو ما جاء في تقرير باحثي جوجل، لكن تبعات ما نشرته جوجل كان هو السبب الحقيقي وراء انزعاج أبل. وترى أبل أن "مصالح جوجل في الصين دفعتها إلى أن تتراجع عن وصف الهجوم بأنه كان يستهدف أقلية
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أيفون 11

مؤتمر أبل اليوم.. أيفون 11 وساعة وتحديثات جديدة

كعادتها السنوية تعقد اليوم شركة أبل مؤتمرها للكشف عن كل ما هو جديد لديها في عالم صناعة الهواتف الذكية (أيفون) والأجهزة، ومن المقرر أن تطلق فعاليات المؤتمر في تمام الساعه السابعة مساءاً بتوقيت مصر، وذلك في على مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا، ووفقاً للتسريبات فإن تركيز الشركة، في تصميمها للنسخة الجديدة من «آيفون»، سيكون على قدرة الكاميرا مع الاحتفاظ بنفس التصميم. وتتضمن النسخ الثلاث «آيفون 11 آر» بشاشة «إل سي دي» وحجم 6.1 إنش و«آيفون 11 برو» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 5.8 إنش و«آيفون 11 برو ماكس» بشاشة تقنية «أولد» وحجم 6.5 إنش.
وحدة -الحاسوب- الشخصي

Dell تكشف عن الحاسب الشخصي الأكثر مرونة في العالم

أعلنت "دل تكنولوجيز" عن طرح وحدة الحوسبة المكتبية المبتكرة OptiPlex 7070 Ultra، التي جاءت لتنشئ فئة جديدة تماماً من أجهزة الحاسوب المكتبية، وتخزّن تقنياتها الصغيرة والقوية رأسياً داخل حامل شاشة نحيل التصميم وخفيف الوزن، ما يخلق أذكى تصميم لوحدة حوسبة مكتبية تتميز بصغر حجمها، ويتمتع بتصميم موفر للمساحة، وذلك بالرغم من كونه مؤلفاً من وحدات متكاملة تمكّن العملاء من ترقية الحاسوب تعديل مواصفاته حسب الحاجة طوال دورة حياة المنتج. ويمكن ترقية الحاسوب الشخصي الأول ذي المساحة الصفرية من "دل" والشاشة، وصيانتهما بشكل منفصل.
عطل مفاجئ في ويكيبيديا

«ويكيبيديا» تعود للعمل بعد تعطلها بشكل مفاجئ

تعرضت موسوعة الإنترنت المجانية «ويكيبيديا» لعطل مفاجئ ولفترة وجيزة، أثر على إمكانية الوصول إليها من مناطق مختلفة حول العالم، وفقا لما ذكره موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة مواقع الإنترنت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن المستخدمين الأكثر تضررا كانوا في أوروبا، وتحديدا في بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفرنسا، وبعض دول الشرق الأوسط. وأثر العطل على إمكانية الوصول لصفحات الموسوعة بنسخها المختلفة، سواء على الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، أو حتى الأجهزة المكتبية.
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مايكروسوفت

"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
فيسبوك

سبقتها أبل وجوجل.. فيسبوك ليست وحدها من اخترقت خصوصية المستخدمين

مشكلات شركة «فيسبوك» لا تنتهي، وانتهاك خصوصية المستخدمين ليس المرة الأولى، إذ اعترفت الشركة بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك»، وذلك بعدما تم إيقافه الآن. كما ذكرت شركة "بلومبرج" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية أن الشركة استأجرت أشخاصا للاستماع إلى المحادثات الصوتية التي أجريت على «ماسنجر»، وكان الهدف منها إعادة تسجيل المحادثات من أجل قياس دقة أداة النسخ التلقائي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
العمل-يوم-العطلة-يسبب-اكتئاب

بالتأمل والضحك.. تغلب على الضغوط النفسية

للضغوط النفسية آثار عديدة فى الإنسان، منها آثار جسمانية مثل ارتفاع ضغط الدم وكذلك السكر والقولون العصبي، وهناك آثار نفسية مثل القلق والأرق والإحباط، وهناك آثار سلوكية عديدة لا نلاحظها ونحن تحت هذا الضغط؛ مثل العصبية وسرعة الغضب وكذلك العنف. ولكي نتجنب هذه الآثار ونتغلب على هذه الضغوط أيا كان سببها (العمل أو الأسرة أو مشكلات شخصية) فنحن نحتاج إلى معرفة الطرق التي يمكن من خلالها التغلب على الضغوط وتحقيق أهدافنا واستمرار حياتنا بشكل أفضل من قبل، وهذا ما سنتناوله في السطور التالية.
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تحسين النوم والإبداع.. 8 فوائد يوفرها لك الضحك

يوجد في حياة كل منا الشخص الذي لا يمكن وصفه إلا من خلال هذه العبارات (دائما بيضحكنا) أو (عمري ما شفته غير بيضحك) ونفضل جميعا هذا الشخص، لأن الضحك من الأشياء المهمة في حياتنا، فنحن نضحك في مواقف الفرح والسرور وكذلك مواقف الدهشة وكذلك نضحك عند الاستهزاء ببعض الأشياء أو المواقف، وفي بعض الأحيان نضحك في مواقف العصبية، فالضحك له العديد من الفوائد التي تسهم في جعل حياتنا أفضل، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على فوائد الضحك الاجتماعية وكذلك النفسية والصحية.
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