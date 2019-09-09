أبل غاضبة من تقرير جوجل عن هجمات قرصنة آيفون

الهجوم يستهدف نطاقا محدودا ولم يكن ضد أعداد كبيرة من مستخدمي آيفون، وأثر الهجوم على عدد قليل من المواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى الخاص بجماعات الويغور الصينية
كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن محاولات وهجمات قرصنة على نطاق واسع استهدفت مستخدمي أجهزة أبل.
وجاء رد شركة أبل غاضبا سواء في العلن أو سرا؛ إذ ترى الشركة أن ما كشفت عنه جوجل "افتراءات"، لكن جوجل تتمسك بنتائج التقرير الذي أصدره باحثوها.
وفي بيان صدر الجمعة، قالت أبل إن نتائج تقرير جوجل يوحي بأن محاولات القرصنة كانت تستهدف كل مستخدمي هواتف آيفون.
وقال البيان: "ما نشرته جوجل بعد ستة أشهر من إصدار النسخ الجديدة من برنامج التشغيل iOS يعطي انطباعا زائفا عن وجود ممارسات واسعة النطاق تستهدف مراقبة الأنشطة الخاصة لجميع مستخدمي الهواتف الذكية".
وتابع: "وقد أثار ذلك الذعر لدى مستخدمي هواتف آيفون من تعرض أجهزتهم للاختراق، وهو ما لم يحدث".
ولم يكن السبب وراء غضب أبل هو ما جاء في تقرير باحثي جوجل، لكن تبعات ما نشرته جوجل كان هو السبب الحقيقي وراء انزعاج أبل.
وترى أبل أن "مصالح جوجل في الصين دفعتها إلى أن تتراجع عن وصف الهجوم بأنه كان يستهدف أقلية
وتابع: "وقد أثار ذلك الذعر لدى مستخدمي هواتف آيفون من تعرض أجهزتهم للاختراق، وهو ما لم يحدث".
ولم يكن السبب وراء غضب أبل هو ما جاء في تقرير باحثي جوجل، لكن تبعات ما نشرته جوجل كان هو السبب الحقيقي وراء انزعاج أبل.
وترى أبل أن "مصالح جوجل في الصين دفعتها إلى أن تتراجع عن وصف الهجوم بأنه كان يستهدف أقلية الويغور المسلمة المضطهدة في الصين".
وأضاف بيان الشركة العملاقة: "كان الهجوم يستهدف نطاقا محدودا ولم يكن ضد أعداد كبيرة من مستخدمي آيفون، وأثر الهجوم على عدد قليل من المواقع الإلكترونية التي تركز على المحتوى الخاص بجماعات الويغور الصينية"، حسبما عرضته "بي بي سي".
يؤيد وجهة نظر أبل تقرير صدر عن مؤسسة فوليكسيتي، وهي جهة مستقلة متخصصة في الأمن الإلكتروني، الذي أشار إلى أن أقلية الويغور الصينية هي التي كانت مستهدفة بالهجوم على هواتف ابل الذكية، كما تضمن التقرير قائمة تضم 11 موقعا إلكترونيا استخدمت لتنفيذ الهجمات".
وكان أبرز ما جاء في تقرير فوليكسيتي أن "الهجوم لم يقتصر فقط على نظام تشغيل هواتف أبل (iOS) فقط، إذ طالت محاولات الاختراق أجهزة تعمل بنظام تشغيل أندرويد الذي تصدره جوجل نفسها، وهي التفاصيل التي أسقطها تقرير فريق البحث التابع لجوجل".
لكن جوجل تصر على أنها لم تعلم بأن أجهزتها التي تعمل بنظام أندرويد تعرضت للاختراق، لكنها تدرك جيدا كيف يبدو الأمر.
وكتب تيم ويليس، من فريق أبحاث جوجل "بروجيكت زيرو"، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رصد الفريق محاولات اختراق للهواتف التي تعمل بنظام iOS فقط من خلال هذه المواقع الإلكترونية التي استخدمت في ذلك في يناير 2019 (وبالطبع تم البحث عن جميع المحاولات المشابهة)".
وجاءت آراء باحثين مستقلين في الأمن الإلكتروني لصالح فريق البحث التابع لغوغل، فقد أكد هؤلاء أن جوجل لا تستخدم فريقها البحثي كسلاح ضد منافسيها.
إضافة إلى ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها فريق "بروجيكت زيرو" ثغرة تتعلق بمنتجات أبل، فقد كشفت هذه المجموعة البحثية عن أكثر من 200 ثغرة تتعرض لها أجهزة أبل، ولكن دون إثارة بلبلة مثلما حدث مع أحدث تقرير أصدرته جوجل عن أجهزة آيفون.
وقال متحدث باسم جوجل إن "فريق بروجيكت زيرو ينشر أبحاثا فنية تستهدف بالأساس إحراز تقدم في فهم المزيد عن الثغرات الأمنية، مما يؤدي إلى تصميم استراتيجيات دفاعية أفضل".
وأضاف: "ندعم أبحاثنا المتعمقة التي أُعدت من أجل التركيز على الجوانب الفنية لهذه الثغرات، وسوف نستمر في العمل مع أبل وغيرها من الشركات الرائدة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة الناس أثناء استخدام الإنترنت".
تساؤلات لجوجل وأبل
لكن هناك الكثير من التساؤلات التي أثارها تقرير جوجل، إذ لم يشر التقرير إلى الصين أو إلى علم جوجل بأن أقلية الويغور مستهدفة، وعندما نعلم أن باحثي جوجل توصلوا إلى عدد من عناوين الإنترنت التي تأثرت بمحاولات الاختراق، نرى أنه لم يكن من الصعب عليهم معرفة المستهدف بالهجوم.
فعلى سبيل المثال، كان أحد روابط المستخدمين على الإنترنت لموقع إلكتروني إخباري يستهدف القراء من أقلية الويغور الصينية، أو على الأقل المهتمين بما تتعرض له هذه الأقلية من اضطهاد.
ولجوجل سوابق في هذا النوع من الممارسات، الشهر الماضي انتشرت معلومات مضللة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب بهدف إثارة الشقاق في هونغ كونغ.
وعلى النقيض من فيسبوك وتويتر اللتين أعربتا عن شكوك في أن الصين قد تكون وراء هذه المحاولات، اكتفت جوجل بإلإعلان عن حذف محتوى يتناول الاحتجاجات في هونغ كونغ.