سهر الصايغ: رد فعل الجمهور على «المتفائل» فاجأني

تحرير:التحرير ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

مسرحية المتفائل- سهر الصايغ وسامح حسين

تواصل الفنانة سهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» أمام الفنان سامح حسين، وتلعب خلال الأحداث دور (كوندا) وهي من العائلة المالكة بفرنسا، فتاة طيبة وهادئة ومتواضعة للغاية، تعيش قصة حب مع ابن خالها (كانديد) داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما ولكن الحب يجمع بين قلوبهما فى النهاية، وقالت «سهر» فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنها سعيدة برد فعل الجمهور على العرض المسرحي، والإقبال الجماهيري الضخم على حضور المسرحية، مؤكدة أنها هذا يعطيها دفعة قوية للأمام.

وأعربت سهر الصايغ، عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنه شرف لأى ممثل، لافتا إلى أن ردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور تسعد كل الفنانين المشاركين فى العرض وتجعلهم لديهم رغبة فى تقديم أفضل ما لديهم. ويعتبر العرض المسرحي «المتفائل» العرض الأول للفنانة سهر الصايغ على خشبة المسرح