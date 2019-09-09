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سهر الصايغ: رد فعل الجمهور على «المتفائل» فاجأني

تحرير:التحرير ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
مسرحية المتفائل- سهر الصايغ وسامح حسين
مسرحية المتفائل- سهر الصايغ وسامح حسين
تواصل الفنانة سهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» أمام الفنان سامح حسين، وتلعب خلال الأحداث دور (كوندا) وهي من العائلة المالكة بفرنسا، فتاة طيبة وهادئة ومتواضعة للغاية، تعيش قصة حب مع ابن خالها (كانديد) داخل القصر، وتتوالى الأحداث التي تفرق بينهما ولكن الحب يجمع بين قلوبهما فى النهاية، وقالت «سهر» فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنها سعيدة برد فعل الجمهور على العرض المسرحي، والإقبال الجماهيري الضخم على حضور المسرحية، مؤكدة أنها هذا يعطيها دفعة قوية للأمام.
وأعربت سهر الصايغ، عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنه شرف لأى ممثل، لافتا إلى أن ردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور تسعد كل الفنانين المشاركين فى العرض وتجعلهم لديهم رغبة فى تقديم أفضل ما لديهم. ويعتبر العرض المسرحي «المتفائل» العرض الأول للفنانة سهر الصايغ على خشبة المسرح
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انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.
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استكمال عرض أحداث الجزء الثاني من «قيد عائلي» الليلة

تنطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» فى تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة فى الثانية عشرة والنصف صباحا على dmc دراما، ويأتي ذلك بعد أن قدمت القناة العارضة للمسلسل ملخصا للجزء الأول بدأ عرضه يوم الإثنين الماضى، وذلك لتذكير الجمهور بأحداث المسلسل الذي توقف قبل موسم رمضان الماضى، لتصل مدة الانقطاع لأربعة أشهر، لذلك اختارت الجهة المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع القناة العارضة، تذكير المشاهدين بما حدث لكي لا تفوتهم الأحداث.
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«ولاد رزق2» يحاول اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الجمعة 88 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ويحاول اللحاق بفيلم «الفيل الأزرق 2» الذى تجاوز الـ96 مليون، تدور أحداث «ولاد رزق» حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة.
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المسارح ترفع لافتة «كامل العدد» وعروض إضافية للأطفال

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، إن عروض البيت الفني للمسرح شهدت أمس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا جماهيريا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس تعطش الجمهور للمسرح، لافتا إلى أنه كانت هناك طوابير أمام باب المسرح القومي، مما أجبر فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق «الشباب، الغد، الطليعة، الشمس، القومي للأطفال والإسكندرية»، حيث رفعوا جميعا لافتة «كامل العدد».
محمد هنيدي

خريطة المسارح خلال عيد الأضحى.. عودة محمد هنيدي

تشهد مسارح القطاع الخاص والدولة، حالة من النشاط خلال عيد الأضحى، إذ يواصل سامح حسين وسهر الصايغ، تقديم عروض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومي، بمشاركة كل من «حمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكري، والعمل من إخراج إسلام إمام، مأخوذة عن رواية «كانديد». وتستمر أيضا عروض مسرحية «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، خلال العيد.
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