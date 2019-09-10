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قبل قدومه.. هكذا تقود سيارتك بأمان في فصل الخريف

يتطلب فصل الخريف العديد من الأمور ليطمئن قائد السيارة عليها في مثل هذه الأجواء، والتي في الغالب ما تشهد عواصف ترابية مكثفة في أوقات متفرقة من هذا الفصل
تحرير:محمود نبيل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الخريف
الخريف
على الرغم من اهتمام قادة السيارات عادة بفصلين فقط، هما الصيف والشتاء، لتجهيز مركباتهم لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الجوية في تلك الفترات، فإن تجهيز السيارة لفصل الخريف لا يقل أهمية عن الشتاء والصيف، خاصة أنه عادة ما يكون مصحوبا بأمطار وضباب في كثير من الأحيان، الأمر الذي يجب أن يواجهه قائد السيارة بالعديد من الإجراءات التي تجعل قيادته للسيارة آمنة، خاصة في حالات العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة، وهي ظروف جوية لا يحبها قائدو السيارات بشكل عام.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب على قائدي السيارات القيام بها، استعدادًا لاستقبال فصل الخريف وتقلباته الجوية المتوقعة. المنخفضات تمثل المنخفضات الأماكن الأكثر تجميعًا لمياه السيول والأمطار، وهو الأمر الذي يتطلب حالة من الحذر الدائم لدى السائق، خاصة في المناطق التي لا يمكن
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للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

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