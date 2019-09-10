قبل قدومه.. هكذا تقود سيارتك بأمان في فصل الخريف

يتطلب فصل الخريف العديد من الأمور ليطمئن قائد السيارة عليها في مثل هذه الأجواء، والتي في الغالب ما تشهد عواصف ترابية مكثفة في أوقات متفرقة من هذا الفصل
على الرغم من اهتمام قادة السيارات عادة بفصلين فقط، هما الصيف والشتاء، لتجهيز مركباتهم لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الجوية في تلك الفترات، فإن تجهيز السيارة لفصل الخريف لا يقل أهمية عن الشتاء والصيف، خاصة أنه عادة ما يكون مصحوبا بأمطار وضباب في كثير من الأحيان، الأمر الذي يجب أن يواجهه قائد السيارة بالعديد من الإجراءات التي تجعل قيادته للسيارة آمنة، خاصة في حالات العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة، وهي ظروف جوية لا يحبها قائدو السيارات بشكل عام.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب على قائدي السيارات القيام بها، استعدادًا لاستقبال فصل الخريف وتقلباته الجوية المتوقعة.
المنخفضات
تمثل المنخفضات الأماكن الأكثر تجميعًا لمياه السيول والأمطار، وهو الأمر الذي يتطلب حالة من الحذر الدائم لدى السائق، خاصة في المناطق التي لا يمكن
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب على قائدي السيارات القيام بها، استعدادًا لاستقبال فصل الخريف وتقلباته الجوية المتوقعة.
المنخفضات
تمثل المنخفضات الأماكن الأكثر تجميعًا لمياه السيول والأمطار، وهو الأمر الذي يتطلب حالة من الحذر الدائم لدى السائق، خاصة في المناطق التي لا يمكن الرؤية خلالها بشكل أمثل.
ويمكن أن تتسبب الأماكن المنخفضة في فقدان قائد السيارة القدرة على إحكام سيطرته الكاملة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، ما لم يكن السائق على درجة عالية من اليقظة.
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التنظيف
تمثل عملية تنظيف السيارة عاملا رئيسيا في حمايتها من أي تقلبات جوية، وهو الأمر الذي يعني تنظيف السيارة والزجاج من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الكشافات ومصابيح الضوء الخلفي والضباب وكذلك إشارات تغيير الاتجاه، وهي من الأمور التي يجب مراعاتها بشكل منتظم ودوري، من أجل عدم الوقوع في مخاطر ضخمة أثناء قيادة السيارات بشكل عام.
أوقات القيادة
بطبيعة الحال تحتاج قيادة السيارات إلى يقظة دائمة، إلا أن ذلك يتطلب تركيزًا إضافيا عند استخدامها في أوقات مثل الغروب، وهي الفترات التي تكون فيها أشعة الشمس منتشرة بشكل حاد، وهو نمط يعوق قيادة السيارات بشكل سلس، ولذلك يرى العديد من الخبراء أن ارتداء نظارات شمسية في مثل هذه الأوقات، يعتبر مع العوامل الرئيسية للقيادة، وذلك بجانب تنظيف الزجاج الأمامي للسيارة بشكل منتظم.
القيادة في الضباب
تطلب القيادة في الأجواء الضبابية انتباها شديدا من السائق، خاصة في أوقات انعدام الرؤية، والتي تمثل صعوبات بالغة لقائدي السيارات بشكل عام، ولذلك فإن الأفضل وضع القدم بشكل شبه دائم أثناء صعوبة الرؤية على المكابح، وذلك تحسبًا لظهور أي شيء لا يمكن رؤيته بوضوح، بالإضافة إلى إضاءة كشافات السيارة والإشارات الضوئية الصفراء من أجل لفت انتباه السائقين الآخرين في الطريق.
الأمطار
تحتاج الأمطار الغزيرة أيضا إلى نوع خاص من القيادة، خاصة إذا ما أدت إلى تجمعات مكثفة من المياه في الشوارع، ولذلك فإن السائقين عليهم أن يلتزموا أقل السرعات الممكنة أثناء السير، وذلك لضمان عدم تسرب المياه إلى الأجزاء الحساسة في المحرك، وبالأخص التي تتعلق بالسحب وانتقال الوقود والزيت، وهو الأمر الذي قد يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والسيارة على حد سواء.
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معالم الطرق
قد تغطي الأوراق الأشجار الصفراء معالم الطريق، بما يجعل تعامل قائد السيارة معها مهمة صعبة، خاصة إذا ما كان من هواة السير بسرعات عالية في الطرق التي تشهد تلك المشكلة الكبيرة.
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ولذلك فإن أماكن التجمعات لأوراق الأشجار في فصل الخريف، يجب أن يتم التعامل معها بحرص شديد، خاصة أنها قد تخفي بعض المعالم أو بعض الأجزاء غير المستوية من الشوارع، بما قد يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين.