مصدر بالجبلاية يؤكد إيقاف قيد الإسماعيلي

تحرير:أحمد بركات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال حسني في تصريحات صحفية سابقة، إن اتحاد الكرة سبق وأصدر قرارا بوقف قيد الدراويش لحين حصوله على مستحقاته المالية البالغة 480 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة لجأت للجنة التسوية لتعطيل قرار الجبلاية والسماح لهم بقيد الصفقات الجديد، دون سداد المستحقات المتأخرة. فيما أوضح شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق

وقال حسني في تصريحات صحفية سابقة، إن اتحاد الكرة سبق وأصدر قرارا بوقف قيد الدراويش لحين حصوله على مستحقاته المالية البالغة 480 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة لجأت للجنة التسوية لتعطيل قرار الجبلاية والسماح لهم بقيد الصفقات الجديد، دون سداد المستحقات المتأخرة.



فيما أوضح شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق في تصريحات سابقة لبرنامج «الماتش»، عبر شاشة صدى البلد: «عندي مشكلة مع إدارة نادي الاسماعيلي وعملت محضر في اللجنة الأولمبية ضدهم وإن شاء الله يكون في وقف قيد للفريق».



وتابع السعيد: «إدارة الإسماعيلي بخيلة جدًا ومش عاوزة تصرف الفلوس للناس، ليا 400 ألف جنيه بحكم محكمة والإسماعيلي قال إني صرفت 300 ألف وده مش صح».