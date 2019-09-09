رياضة

مصدر بالجبلاية يؤكد إيقاف قيد الإسماعيلي

تحرير:أحمد بركات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وقال حسني في تصريحات صحفية سابقة، إن اتحاد الكرة سبق وأصدر قرارا بوقف قيد الدراويش لحين حصوله على مستحقاته المالية البالغة 480 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة لجأت للجنة التسوية لتعطيل قرار الجبلاية والسماح لهم بقيد الصفقات الجديد، دون سداد المستحقات المتأخرة. فيما أوضح شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق
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مران- الأهلي‎ (2)

الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوي: «نصب علينا»

فتج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وأعلن رئيس القلعة البيضاء تصعيد أزمة أموال النادي لدى اللاعب بعدما حصل الأخير على 10 ملايين جنيه من الزمالك، ورفض ردها بعد رحيله إلى بيراميدز، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: «أحمد الشناوي رفض الصعود لمنصة تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر أمس الأحد، لاستلام ميداليته لأنه يعلم جيدًا أنني كنت سأطالبه برد هذه الأموال أمام الجميع».
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (1)

الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد. الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.
ميودراج يسيتش‎

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع جيسيتش لقيادة الفريق

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، الاتفاق مع المدرب الصربى ميودراج "جيسيتش" لتولى القيادة الفنية لفريق النادي الإسماعيلي بـداية من الموسم المقبل. وولد المدير الفني الجديد للدراويش في عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية، ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريقا خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا".
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.
نيمار

مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن برشلونة تخطط للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع محاولة ضمه بشكل نهائى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالونى لشبكة "إي إس بي إن"، عن أنه لن يوجد أى لاعبين فى الصفقة، وأن المناقشة مستمرة الآن فى إدارة البارسا للاتفاق على سعر نقل اللاعب خلال الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتقل نيمار لقلعة الكامب نو فى صفقة تبادلية تضم كلا من كوتينيو وراكتيتش بالإضافة لمبلغ مالى، لكن إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ أدت إلى فشل الصفقة.
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