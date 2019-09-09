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وزير الاتصالات في «يورومني»: متفائل بمستقبل الاقتصاد

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال المؤتمر المقام اليوم
تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارًا مع وزير الاتصالات، جاء كالتالي: س: ما شعوركم تجاه الاقتصاد المصري مع منحنا ملخصا حول القطاع؟ أشارك وزير المالية في تفاؤله، والسبب في ذلك أننا بدأنا إستراتيجية الإصلاح منذ عام ونصف العام، ويمكننا الحكم على التقدم الذي أحرزناه بالنتائج التي تحققت في كل مجال من مجالات التطوير، ففي العام المالي الماضي 2018- 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ12% في العام السابق عليه.
وأضاف الوزير: من ناحية أخرى وصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقارنة بـ3.2% في العام السابق عليه، وهو ما يعادل 3.2- 3.6 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، زاد معدل التوظيف وفرص العمل في القطاع بنسبة ملحوظة. إننا نسير في الاتجاه الصحيح والإيجابي كما نساهم في نمو
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جلسات-مؤتمر-اليورومنى 2019-الجزء-الأول‎ (1)

المالية: لا صحة لزيادة ضريبة الدمغة وسنحقق فائضا 2%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى فى مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار فى فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل، لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مؤتمر-شركة-كريم‎ (2)

«كريم» توقف «التوك توك» وتتوسع بخدمات جديدة في مصر

قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة وضعت إستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة حتى 2022، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة، منها خدمات الشمول المالي التي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد، خاصة في قطاعي الأدوية والطعام، مشيرا إلى أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.
الدولار

الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار

تستهدف الحكومة طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح الوزير أن تحديد قيمة الطروحات يكون بحسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط، مؤكدا أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذه السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
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منصة -الزراعة- الإلكترونية‎ (1)

إي فاينانس تدشن «منصة الزراعة الإلكترونية» للمزارعين

منصة AgriMisr.com الإلكترونية، هي المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر، وتقدم المنصة كما هائلا من الخدمات متعددة الأوجه، فهي تعد منصة تجارة إلكترونية وفي الوقت ذاته منصة مالية رقمية كما أنها ستتضمن دليلا إرشاديا لتوعية المزارعين ومساعدتهم على تحسين الإنتاجية، فضلا عن أنها ستصبح قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن كل بيانات القطاع الزراعي في مصر، وتوفر منصة AgriMisr.com خدمة عرض وبيع كل مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة.
خالد-حجازى-رئيس القطاع-المؤسسي لاتصالات-مصر

خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
افتتاح-مركز-خدمة-عملاء -شركة-أورانج (2)

تفاصيل افتتاح مركز اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر؛ مركز خدمة عملاء شركة اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
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