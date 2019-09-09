وزير الاتصالات في «يورومني»: متفائل بمستقبل الاقتصاد

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت خلال المؤتمر المقام اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

وزير الاتصالات

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارًا مع وزير الاتصالات، جاء كالتالي: س: ما شعوركم تجاه الاقتصاد المصري مع منحنا ملخصا حول القطاع؟ أشارك وزير المالية في تفاؤله، والسبب في ذلك أننا بدأنا إستراتيجية الإصلاح منذ عام ونصف العام، ويمكننا الحكم على التقدم الذي أحرزناه بالنتائج التي تحققت في كل مجال من مجالات التطوير، ففي العام المالي الماضي 2018- 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ12% في العام السابق عليه.

وأضاف الوزير: من ناحية أخرى وصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقارنة بـ3.2% في العام السابق عليه، وهو ما يعادل 3.2- 3.6 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، زاد معدل التوظيف وفرص العمل في القطاع بنسبة ملحوظة. إننا نسير في الاتجاه الصحيح والإيجابي كما نساهم في نمو