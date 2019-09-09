النقل تدرس إنشاء الخطين الخامس والسادس بالمترو

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، وفد شركة بكتيل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق) وقيادات وزارة النقل، وأكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، فهناك عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما.

وذكر الوزير، بحسب بيان له، اليوم، أن طرح المشروعين سيكون بمجرد الانتهاء من هذه الدراسات، فضلا عن مشروعات أخرى مثل مشرع مترو أبو قير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.وأضاف أن هناك