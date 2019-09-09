هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟
لا تزال أزمة هونج كونج تمثل كابوسا للصين بعد أن أشارت مجموعة من التقارير الإعلامية الأمريكية إلى ظهور تأييد شعبي داخل الصين لمتظاهري الإقليم
تحرير:محمود نبيل
٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
هونج كونج
بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة.
العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.
ومن جانبها، أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن هناك بالفعل تأييدا واضحا من جانب الصينيين في الفترة الماضية لهونج كونج، مستشهدة بشخص يدعى "لو"، كان قد حاول نشر رسالة بين متظاهري هونج كونج، مفادها أن عليهم المقاومة وعدم الاستسلام.
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ومن جانبها، أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن هناك بالفعل تأييدا واضحا من جانب الصينيين في الفترة الماضية لهونج كونج، مستشهدة بشخص يدعى "لو"، كان قد حاول نشر رسالة بين متظاهري هونج كونج، مفادها أن عليهم المقاومة وعدم الاستسلام.
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وخلال الأسبوع الأول من يوليو الماضي، أي بعد شهر واحد فقط من اشتعال حركة الاحتجاج في هونج كونج ضد مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي حتى بعد سحبه الأسبوع الماضي، لا يزال بمنزلة رمز للسيطرة غير المرغوب فيها لدى هونج كونج.
ورصدت الصحيفة الأمريكية بعض وقائع مساندة الصينيين لمتظاهري هونج كونج، حيث كان مئات الآلاف يسيرون في منطقة تسوق مزدحمة داخل الإقليم يرتادها سائحون من البر الرئيسي، وهم يهتفون بالمطالبة برفع مستوى الوعي بمعركتهم من أجل الحكم الذاتي، ومساءلة الحكومة بشأن الإصلاحات الديمقراطية.
وكان الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي طلب استخدام الاسم "لو فريدوم" قد عبر إلى هونج كونج من مدينة شنجن في البر الرئيسي للانضمام إلى الاحتجاج ضد مشروع القانون الذي كان يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيا إلى الصين للمحاكمة.
وبعد عودته إلى منزله، احتجزت الشرطة "لو" لمدة عشرة أيام بتهمة "إثارة المتاعب"، وهو اتهام يستخدم بشكل متكرر ضد الناشطين وقادة المجتمع المدني، بحسب ما قالته الصحيفة الأمريكية.
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ويعد "لو" واحدا من عشرة أشخاص من البر احتجزتهم السلطات أو هددتهم بشأن مشاركتهم في مظاهرات هونج كونج أو تبادل المعلومات عبر الإنترنت، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لخط الحكومة في ما يتعلق بالإقليم شبه المستقل.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من الصعب قياس المشاعر العامة في الصين، لأن الرقابة الحكومية منتشرة على عمليات الاقتراع العام، كما أنها تبسط سيطرة صارمة على الإنترنت ووسائل الإعلام، ولكن مع اعتبار احتجاجات هونج كونج تحديًا مباشرًا لسلطة بكين، لم تكن الحكومة الصينية مترددة في محاولة السيطرة على النسق العام للحديث من خلال بث الدعاية القومية، متهمة المحتجين بانتمائهم للإرهاب الذي تموله الولايات المتحدة، متحدثة باسم جميع الصينيين.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، اندلعت اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومحتجين مطالبين بالديمقراطية، في حين لم تظهر مؤشرات تذكر على انحسار التوتر الذي يحتدم منذ شهور في المدينة الخاضعة للحكم الصيني.
وأظهرت تغطية تليفزيونية قوات الأمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياسا صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شرطة مونج كوك وفي محطة مترو برنس إدوارد حيث كان يجري نقل رجل على محفة وعلى وجهه قناع أكسجين.
وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ 3 أشهر أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، حيث تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بما يعدّه المحتجون تراجعا في الحريات وتدخلا متصاعدا لبكين في شؤون هونج كونج، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1100 شخص منذ بدء الاحتجاجات.