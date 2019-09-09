هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟

لا تزال أزمة هونج كونج تمثل كابوسا للصين بعد أن أشارت مجموعة من التقارير الإعلامية الأمريكية إلى ظهور تأييد شعبي داخل الصين لمتظاهري الإقليم

تحرير:محمود نبيل ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

هونج كونج

بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة. العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن هناك بالفعل تأييدا واضحا من جانب الصينيين في الفترة الماضية لهونج كونج، مستشهدة بشخص يدعى "لو"، كان قد حاول نشر رسالة بين متظاهري هونج كونج، مفادها أن عليهم المقاومة وعدم الاستسلام. الصين تنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية