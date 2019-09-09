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السيارات الأكثر استمرارًا في الأسواق العالمية

استطاعت مجموعة من السيارات التاريخية أن تظل لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق البقاء مطلوبة من جمهور السيارات لفترات طويلة بشكل عام
تحرير:محمود نبيل ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
عرف جمهور السيارات منذ تاريخ طويل مجموعة من الموديلات التي استطاعت أن تبقى لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال رغبة الجمهور المستمرة في شرائها والتمتع بكفاءتها الفنية الواضحة على كل المستويات بالأسواق العالمية المختلفة. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت تلك المجموعة الكبيرة إثبات أنها لا تزال قادرة على الوجود ضمن السيارات المطلوبة من قبل الجماهير، وذلك على الرغم من التطور التقني والشكلي الذي تحظى به الموديلات المختلفة في الوقت الحالي.
  وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي استمرت في الأسواق لأطول فترة على الإطلاق لادا ريفا لا شك أن لادا ريفا يمكن القول عنها العديد من الأشياء، فمن المؤكد أنها سيارة تاريخية وغير آمنة للغاية، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر
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النترا ad 2020

للشهر الثاني.. هيونداي تخرج من سباق التخفيضات

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليا، فكم تبلغ نسب الزيادة في الأسعار؟ وما إمكانيات كل سيارة ارتفعت أسعارها؟
هيونداي سوناتا 2020

ليست كما تظن.. عيوب أشهر السيارات العالمية

على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من العيوب التي هزت عرش سيارات مختلفة ذات شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من التطوير الكبير والمستمر الذي تلقاه هذه السيارات من الشركات المصنعة لها بشكل واضح خلال السنوات الماضية. ولم تنجح تلك العيوب في إثناء الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة عن شراء تلك الموديلات الرائعة، والتي تمتلك شعبية واسعة على المستوى الدولي، إلا أنها بطبيعة الحال أحدثت هزة كبيرة في تاريخ تلك السيارات الرائعة والشهيرة في العالم.
فورد-فييستا

أفضل شركات السيارات الأمريكية في العالم

عُرف عن الشركات الأمريكية المصنعة للسيارات، الرهان على عدد من العوامل الفنية مثل المحرك أو القدرات التكنولوجية الخارقة للموديلات التي تصنعها، بالإضافة إلى الشكل والتصميم الخارجي لتلك السيارات الرائعة في الأسواق العالمية، وساهم الرهان المستمر على تلك الإمكانيات الضخمة في تعريف الجمهور بها على مستوى الأسواق العالمية، وتكوين شعبية واسعة تجتذب هؤلاء الذين يبحثون عن السيارات ذات الأداء الفني العالي والقدرات التكنولوجية الكبيرة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.
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شيفرولية ماليبو

السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح. وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.
هيونداي سوناتا 2020

ليست كما تظن.. عيوب أشهر السيارات العالمية

على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من العيوب التي هزت عرش سيارات مختلفة ذات شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من التطوير الكبير والمستمر الذي تلقاه هذه السيارات من الشركات المصنعة لها بشكل واضح خلال السنوات الماضية. ولم تنجح تلك العيوب في إثناء الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة عن شراء تلك الموديلات الرائعة، والتي تمتلك شعبية واسعة على المستوى الدولي، إلا أنها بطبيعة الحال أحدثت هزة كبيرة في تاريخ تلك السيارات الرائعة والشهيرة في العالم.
فولكس-فاجن-باسات-جي-تي

الأكثر طلبًا.. السيارات السيدان الأفضل عالميا

على الرغم من التركيز الواضح والمستمر للشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، فإن السيارات السيدان متوسطة الحجم تظل هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية المختلفة. وتعد السيارات السيدان متوسطة الحجم بمثابة ساحة التنافس الأساسية للموديلات الرائعة، والتي تمثل أيقونات صانعي السيارات في العالم، كما تعد وسيلة الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه من إمكانات فنية، وهو ما يجعلها لا تزال مطلوبة في الأسواق حتى الآن.
2019 TOYOTA COROLLA

كورولا على رأسها.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

على مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات اليابانية المصنعة للسيارات وضع أسس شعبيتها في هذه الصناعة المتطورة، وذلك بعد إصدارها المئات من الموديلات ذات القدرات العالية، والتي حققت شعبية واسعة في مختلف الأسواق العالمية. وخلال العام الجاري، سارت العديد من السيارات اليابانية على نهج الموديلات التاريخية الناجحة، لتكون بذلك ضمن أفضل السيارات التي تم إنتاجها في العام الجاري بشكل عام في الأسواق العالمية، وهو ما يأتي استمرارًا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها السيارات اليابانية.
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