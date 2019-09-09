السيارات الأكثر استمرارًا في الأسواق العالمية

استطاعت مجموعة من السيارات التاريخية أن تظل لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق البقاء مطلوبة من جمهور السيارات لفترات طويلة بشكل عام
عرف جمهور السيارات منذ تاريخ طويل مجموعة من الموديلات التي استطاعت أن تبقى لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال رغبة الجمهور المستمرة في شرائها والتمتع بكفاءتها الفنية الواضحة على كل المستويات بالأسواق العالمية المختلفة.
وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت تلك المجموعة الكبيرة إثبات أنها لا تزال قادرة على الوجود ضمن السيارات المطلوبة من قبل الجماهير، وذلك على الرغم من التطور التقني والشكلي الذي تحظى به الموديلات المختلفة في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي استمرت في الأسواق لأطول فترة على الإطلاق
لادا ريفا
لا شك أن لادا ريفا يمكن القول عنها العديد من الأشياء، فمن المؤكد أنها سيارة تاريخية وغير آمنة للغاية، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي استمرت في الأسواق لأطول فترة على الإطلاق
لادا ريفا
لا شك أن لادا ريفا يمكن القول عنها العديد من الأشياء، فمن المؤكد أنها سيارة تاريخية وغير آمنة للغاية، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر السيارات التي استطاعت الاستمرار في الأسواق العالمية، وبالأخص في بلدان أوروبا الشرقية.
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وبنيت لادا ريفا لأول مرة في عام 1980 في روسيا، وتم تصدير السيارة في جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي السابق، وتم بيع ريفا في الأسواق حتى عام 2012، وذلك بإضافة أدنى مستويات التطوير الفني للسيارة الروسية.
فورد F-150
على مدى تاريخ طويل استطاعت فورد F-150 أن تقدم أداء رائعا على المستوى الفني، وذلك على الرغم من كونها تنتمي لطراز فئات البيك أب "الشاحنات"، مما أسهم في جعلها واحدة من الموديلات التي يراها الخبراء من بين الأفضل عالميا، لا سيما أنها جمعت بين قوة الأداء والشكل الخارجي العصري.
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تملك سلسلة سيارات البيك أب الشهيرة فورد إف، تاريخا طويلا على مستوى العديد من الأسواق العالمية، حيث تم إنتاج أكثر من 33 مليون شاحنة من الفئة الشهيرة منذ عام 1948، مما يجعل من الصعب على معظم الناس تخيل سوق السيارات العالمي بدون F-150.
تويوتا كامري
تظل واحدة من أهم السيارات التي تراهن عليها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا شك أن تويوتا كامري بأجيالها المتلاحقة، تغيرت عن تلك الإصدارات التي تم إنتاجها من السيارة الشهيرة على مدى العقود الطويلة الماضية.
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واستطاعت السيارة التي تستمر منذ أكثر من 30 عامًا أن تخلق لنفسها قاعدة شعبية ضخمة على مستوى كل الأسواق العالمية، مما جعلها محط أنظار الشركة اليابانية على مستوى التطوير بشكل دائم.
هوندا أكورد
كانت من بين أهم السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، ودائمًا ما توصف بكونها واحدة من السيارات الأكثر اعتمادية في الأسواق العالمية.
وتعد كامري منافسة أساسية في سباق صدارة السيارات السيدان، وعلى الرغم من أن سيارة هوندا الشهيرة كانت متفوقة من الناحية الفنية قياسًا بكامري، فإن لا يزال هناك انقسام بشأن موثوقية ذلك، وهو الأمر الذي قد يرجح كفة سيارة تويوتا الشهيرة في الأسواق المختلفة.
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هوندا سيفيك
تعد هوندا سيفيك سيارة تاريخية مناسبة للعديد من الفئات الجماهيرية، خاصة أنها تتمتع بالفعل بتطوير مستمر من جانب الشركة اليابانية العملاقة، وهو الأمر الذي يجعلها تتناسب مع العديد من الفئات العمرية، وبالأخص جمهور السيارات من المراهقين.
وصبت كل هذه العوامل في مصلحة سيفيك، والتي باتت واحدة من أهم السيارات التاريخية التي استطاعت الاستمرار لفترات طويلة في الأسواق العالمية.