السيارات الأكثر استمرارًا في الأسواق العالمية

استطاعت مجموعة من السيارات التاريخية أن تظل لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق البقاء مطلوبة من جمهور السيارات لفترات طويلة بشكل عام

تحرير:محمود نبيل ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

هوندا سيفيك

عرف جمهور السيارات منذ تاريخ طويل مجموعة من الموديلات التي استطاعت أن تبقى لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال رغبة الجمهور المستمرة في شرائها والتمتع بكفاءتها الفنية الواضحة على كل المستويات بالأسواق العالمية المختلفة. وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت تلك المجموعة الكبيرة إثبات أنها لا تزال قادرة على الوجود ضمن السيارات المطلوبة من قبل الجماهير، وذلك على الرغم من التطور التقني والشكلي الذي تحظى به الموديلات المختلفة في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي استمرت في الأسواق لأطول فترة على الإطلاق لادا ريفا لا شك أن لادا ريفا يمكن القول عنها العديد من الأشياء، فمن المؤكد أنها سيارة تاريخية وغير آمنة للغاية، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر