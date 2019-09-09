كيف عاشت امرأة بشخصيات عدة لتتغلب على اغتصابها؟

كان والد جيني يقيد أنشطتها الاجتماعية في المدرسة للحد من اهتمام أي أشخاص كبار آخرين بها. وتعلمت جيني أن تبقي نفسها صامتة، لأنه إذا "اهتم بها أحد"، تتعرض لعقاب.

تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

امرأة واحدة فقط كانت تقف في المكان المخصص للشهود داخل قاعة المحكمة، لكنها أخذت تروي شهاداتها تباعا عن مأساتها المروعة، وكأنها 6 شخصيات مختلفة. عن هذا الموقف تحدثت جيني هاينز لبي بي سي، قائلة: "دخلت إلى المحكمة، وجلست، وأديت اليمين، وبعد ساعات عدة استعدت نفسي مرة أخرى، وخرجت من المحكمة". في طفولتها، تعرضت جيني للاغتصاب والتعذيب بشكل متكرر من جانب والدها ريتشارد هاينز. وتقول الشرطة الأسترالية إن مأساتها تعد واحدة من أسوأ حالات إساءة معاملة الأطفال في تاريخ البلاد.

وللتغلب على الرعب الذي عاشته، استخدم عقل جيني تكتيكا غير عادي، إذ ابتكر لها شخصيات جديدة حتى تمكنها من التخلص من الشعور بالألم. كانت الاعتداءات التي تعرضت لها شديدة ومستمرة، وتقول إن عقلها ابتكر في النهاية 2500 شخصية حتى يمكنها التعايش والمضي قدما في الحياة. واجهت جيني والدها في محاكمة تاريخية في مارس

وللتغلب على الرعب الذي عاشته، استخدم عقل جيني تكتيكا غير عادي، إذ ابتكر لها شخصيات جديدة حتى تمكنها من التخلص من الشعور بالألم.

كانت الاعتداءات التي تعرضت لها شديدة ومستمرة، وتقول إن عقلها ابتكر في النهاية 2500 شخصية حتى يمكنها التعايش والمضي قدما في الحياة.

واجهت جيني والدها في محاكمة تاريخية في مارس الماضي، لتقديم أدلة ضده من خلال شخصياتها المختلفة، ومن بينها فتاة عمرها أربع سنوات تُدعى "سيمفوني".

ويُعتقد أنها الحالة الأولى في أستراليا، وربما في العالم، التي تأخذ فيها المحكمة بشهادة ضحية مصابة باضطراب الشخصيات المتعددة، أو اضطراب الهوية الانفصالي، ويتم إدانة متهم بسبب هذه الشهادة.

وقالت جيني عن الشخصيات التي شهدت بها في المحكمة: "لم نكن خائفين. لقد انتظرنا هذا الوقت الطويل لنخبر الجميع بما فعله بنا بالضبط (تقصد والدها)، والآن لم يستطع أن يجعلنا نصمت".

وفي 6 سبتمبر، حكمت محكمة في سيدني على والد جيني الذي يبلغ من العمر 74 عاما بالسجن لمدة 45 سنة.

"فقدت الأمان حتى أثناء التفكير"

انتقلت عائلة هاينز من لندن إلى أستراليا عام 1974. وكانت جيني في الرابعة من عمرها، لكن والدها كان قد بدأ بالفعل بالاعتداء عليها، وفي سيدني تحول هذا إلى انتهاكات سادية شبه يومية.

وقالت جيني للمحكمة في مايو الماضي: "كانت اعتداءات والدي محسوبة ومخطط لها. كانت متعمدة، وقد استمتع بكل دقيقة منها".

وتنازلت عن حقها في إخفاء هويتها كضحية للاعتداء، حتى يتمكن القضاء من التعرف على والدها ومعاقبته.

وأضافت: "لقد سمعني أتوسل إليه ليتوقف، وسمعني أبكي، ورأى الألم والرعب الذي كان يتسبب فيه، ورأى الدم والأضرار الجسدية التي فعلها. لكنه في اليوم التالي كان يعيد كل ما فعله سابقا مرة أخرى".

وقالت إن والدها أوهمها بأنه يمكن أن يقرأ أفكارها. كما هددها بقتل والدتها وشقيقها وأختها إذا فكرت فقط فيما يفعله بها، فما بالك بما سيفعله بها إذا أخبرتهم عما تتعرض له.



وأضافت: "لم أكن أشعر بالأمان حتى عندما أفكر، ولم يعد بإمكاني التفكير فيما كان يحدث لي واستخلاص استنتاجاتي الخاصة".

وكان والد جيني يقيد أنشطتها الاجتماعية في المدرسة للحد من اهتمام أي أشخاص كبار آخرين بها. وتعلمت جيني أن تبقي نفسها صامتة، لأنه إذا "اهتم بها أحد"، كما حدث مع مدرب السباحة الذي اتصل بوالدها لتشجيع موهبتها الطبيعية، فسوق تتعرض لعقاب.

وتم حرمان جيني من الرعاية الطبية وعلاج إصاباتها جراء الضرب والاعتداء الجنسي، والتي تطورت لتصبح عاهات مستمرة مدى الحياة.

وتعاني جيني، التي تبلغ الآن من العمر 49 عاما ، من إصابات لا يمكن علاجها في بصرها وفكها وأمعائها. وقد تطلبت هذه الحالات إجراء عمليات جراحية كبيرة بما في ذلك عملية فغر القولون (تحويل مجرى القولون من خلال فتحة على جدار البطن) في عام 2011.



وظلت الاعتداءات مستمرة حتى بلغت جيني 11 عاما، عندها عادت الأسرة إلى بريطانيا، ثم انفصل والديها عام 1984.

وتقول إنها تعتقد أنه لا أحد، ولا حتى والدتها، كان على علم بما كانت تمر به.

"الاعتداء على سيمفوني".

يشير خبراء أستراليون إلى حالة جيني باعتبارها "اضطراب الهوية الانفصامي"، ويقولون إنها مرتبطة ارتباطًا وثيقا بتجارب الإيذاء الشديد ضد طفل في بيئة يُفترض أنها آمنة.

وتقول جيني إن أول شخصية ابتكرتها لتعيش معها هي سيمفوني، فتاة في الرابعة من العمر.

وقالت جيني لبي بي سي "لقد عانت (سيمفوني) من سوء معاملة أبي في كل دقيقة وعندما أساء لي، أي ابنته جيني، كان في الواقع يسيء إلى سيمفوني".



ومع مرور السنين، ابتكرت سيمفوني شخصيات أخرى بنفسها حتى تتحمل الاعتداء عليها.

وتضيف :"شخصياتي المتعددة كانت في الواقع دفاعاتي ضد والدي".

وأثناء الحديث مع جيني حضرت شخصية سيمفوني، بعد حوالي نصف ساعة من حديثنا. ونبهت جيني سابقا إلى أن هذا قد يحدث (تحضر سيمفوني)، وهناك علامة عندما يحدث هذا، ومنها أنها تعاني بشدة عند الكلام.

وفور ظهور شخصيتها تحدثت بسرعة وقالت: "مرحبا، أنا سيمفوني. إن جيني في ورطة، سأعود لأخبركم بكل هذا إذا كنتم لا تمانعون".

صوت سيمفوني أعلى من صوت جيني، ولهجتها أكثر إشراقا، تشبه البنات أكثر. تتحدث لمدة 15 دقيقة وقدرتها الدقيقة على تذكر الأحداث التي وقعت منذ عقود حول "بذاءات الأب" أمر مذهل.

وقالت سيمفوني: "ما فعلته هو أنني أخذت كل شيء اعتقدت أنه كان ثمينا بالنسبة لي، كل شيء مهم وجميل وأخفيته عن أبي حتى أنه عندما أساء لي لم يكن يسيء إلى إنسان يفكر".

وفي مارس، سُمح لجيني بالإدلاء بشهادتها في المحكمة باسم "سيمفوني" وخمس شخصيات أخرى، شهدت كل منها جانب من سوء معاملة الأب.

وأشرف على المحاكمة القاضي فقط بدون وجود هيئة محلفين، لأن المحامين اعتبروا القضية مؤلمة للغاية بالنسبة لمحلفين.

وجهت المحكمة للأب ريتشارد هاينز في البداية 367 تهمة، من بينها الاغتصاب والسرقة والاعتداء غير اللائق والإيذاء الجسدي لطفلة دون سن العاشرة.

واستطاعت جيني من خلال شخصياتها المتعددة من تقديم أدلة مفصلة على كل جريمة في المحكمة. وقد ساعدتها تلك الشخصيات في الحفاظ على الذكريات التي ربما تكون قد فقدتها بسبب الصدمة.

وقالت جيني لبي بي سي: "ذكرياتي كشخص مصاب بمرض اضطراب الشخصيات المتعددة تبدو كأنها في أول يوم تشكلت فيه".

ثم تحولت إلى صيغة الجمع، وقالت عن الشخصيات المختلفة بداخلها، "لقد تجمدت ذكرياتنا في الوقت المناسب، وإذا كنت في حاجة إليها أذهب وأحضرها".

وكانت شخصية "سيمفوني" تقدم شهادتها عن تفاصيل الاعتداء على جيني على مدار السنوات السبع في أستراليا. وقدمت شخصية "ماسلز"، وهو شاب قوي يبلغ 18 عاما، كما قدمت أدلة للمحكمة عن الإيذاء البدني الذي تعرضت له.

أما "ليندا"، وهي امرأة شابة أنيقة، ستشهد على تأثير ما تعرضت له جيني على تعليمها وعلاقاتها بالآخرين.

وفي اليوم الثاني من المحاكمة بعد حوالي ساعتين ونصف من شهادة "سيمفوني"، غير والدها أقواله ليقر بالذنب في 25 تهمة، وصفتها جيني بأنها "أسوأ الاتهامات".