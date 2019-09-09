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كيف عاشت امرأة بشخصيات عدة لتتغلب على اغتصابها؟

كان والد جيني يقيد أنشطتها الاجتماعية في المدرسة للحد من اهتمام أي أشخاص كبار آخرين بها. وتعلمت جيني أن تبقي نفسها صامتة، لأنه إذا "اهتم بها أحد"، تتعرض لعقاب.
تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
جيني هاينز
جيني هاينز
امرأة واحدة فقط كانت تقف في المكان المخصص للشهود داخل قاعة المحكمة، لكنها أخذت تروي شهاداتها تباعا عن مأساتها المروعة، وكأنها 6 شخصيات مختلفة. عن هذا الموقف تحدثت جيني هاينز لبي بي سي، قائلة: "دخلت إلى المحكمة، وجلست، وأديت اليمين، وبعد ساعات عدة استعدت نفسي مرة أخرى، وخرجت من المحكمة". في طفولتها، تعرضت جيني للاغتصاب والتعذيب بشكل متكرر من جانب والدها ريتشارد هاينز. وتقول الشرطة الأسترالية إن مأساتها تعد واحدة من أسوأ حالات إساءة معاملة الأطفال في تاريخ البلاد.
وللتغلب على الرعب الذي عاشته، استخدم عقل جيني تكتيكا غير عادي، إذ ابتكر لها شخصيات جديدة حتى تمكنها من التخلص من الشعور بالألم. كانت الاعتداءات التي تعرضت لها شديدة ومستمرة، وتقول إن عقلها ابتكر في النهاية 2500 شخصية حتى يمكنها التعايش والمضي قدما في الحياة. واجهت جيني والدها في محاكمة تاريخية في مارس
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علامات- (1)

كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاة صينية؟

انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" فيديو لفتاة صينية استخدمت تكنيكا ذكيا لتوضح حاجتها للمساعدة، وهو الأمر الذي أثار قلق السلطات الصينية. وكان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبا للمساعدة ومن ثم أظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية. وقد نبه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الجدال مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغما عن إرادتها، ليتم لاحقا لم شملها مع والديها. فلماذا أثار هذا الفيديو رد فعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار قلق السلطات؟
أدولف هتلر

كيف حاربت بريطانيا هتلر بالفكاهة والسخرية؟

في إحدى ليالي عام 1940، كان النمساوي روبرت لوكاس منهمكا في الكتابة على مكتبه من منفاه في العاصمة البريطانية لندن، بينما كانت القنابل تنهمر على المدينة كما هو الحال كل مساء. فبعد الانتصارات التي حققها جيش هتلر في أوروبا، بدا أن غزو انجلترا أمرا وشيكا. ولم يعبأ لوكاس بصفارات الإنذار، ولا بضجيج المعدات الحربية، بل كان يركز بالكامل على تأدية مهمته التي كان يصفها بأنها "نضال من أجل تحرير عقول الألمان". إذ كان يعد برنامجا إذاعيا يبث لمواطني ألمانيا النازية. لكن هذا البرنامج لم يكن نداء إنسانيا ليعودوا إلى رشدهم، بل كان محاولة لإضحاكهم.
نوم-الطفل-في-الدراسة

كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها طفلك في الدراسة؟

خلال العودة إلى المدرسة تحضرين لطفلك ملابسه الجديدة وأدواته المدرسية اللازمة، ولكن ما هو أكثر أهمية في بداية العام الدراسي الجديد عودته إلى مواعيد النوم المعروفة وبدء روتين جديد، وبالنسبة إلى عمر طفلك يتحدد جدول النوم. وقالت ماريا ميليندريس، إخصائية أمراض الرئة لدى الأطفال وخبيرة النوم في مركز جونز هوبكنز للأطفال، إن متطلبات نوم الأشخاص تتغير مع تقدمهم في السن، بالإضافة إلى نمط مراحل النوم التي تحدث أثناء الليل، وذلك حسبما ذكر موقع live science.
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