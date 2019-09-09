رياضة

رسميا.. نادي الجونة يتعاقد مع «عموري»

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
الجونة
الجونة
نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو عبد الفتاح «عموري»، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، اليوم الإثنين، ومن المقرر أن ينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادًا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد (2019- 2020). وكان الفريق الأول لكرة القدم بالجونة فاز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدورة الرباعية المقامة في الجونة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بملعب الجونة، استعدادا لدوري الموسم الجديد، وأحرز هدف الجونة الوحيد اللاعب أحمد مجدي من هجمة مرتدة في الدقيقة 76.
بينما حقق فريق حرس الحدود فوزًا صعبًا على أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات دورة الجونة الودية، وفي ركلات الترجيح استطاع حرس الحدود أن يحسم اللقاء لصالحه ليلتقي مع الجونة في نهائي الدورة غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

اتحاد الكرة يحرم الإسماعيلي من قيد لاعبيه الجدد

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
مران- الأهلي‎ (2)

الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
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أيمن-طاهر‎

طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".
سمير عثمان

سمير عثمان: سأتحمل الضغوط.. وعملي في الأهلي ليس عبئا

دافع سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نفسه ردا على الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بسبب عمله السابق في قناة النادي الأهلي كمحلل تحكيمي. وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «اللعيب»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إنه يهدف لتطبيق العدالة بين الحكام، حتى يمكنه مطالبتهم بالعدالة في المباريات، إلى جانب تواجد حكام على مستوى الحدث في جميع المباريات، وتصعيد من حكمين لثلاث حكام في الدوري الممتاز، على أن يكونوا مؤهلين بعد سنوات قليلة للقائمة الدولية.
ناصر-ماهر

أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
عبدالله -ياسين‎ (2)

المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده مع عبد الله ياسين قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمصرية لذئاب الجيل، لمدة 4 مواسم، بعد إشادة عماد النحاس المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر المقاولون الذي سيقام في كرواتيا، خلال الفترة القادمة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.
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