رسميا.. نادي الجونة يتعاقد مع «عموري»

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

الجونة

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو عبد الفتاح «عموري»، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، اليوم الإثنين، ومن المقرر أن ينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادًا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد (2019- 2020). وكان الفريق الأول لكرة القدم بالجونة فاز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدورة الرباعية المقامة في الجونة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بملعب الجونة، استعدادا لدوري الموسم الجديد، وأحرز هدف الجونة الوحيد اللاعب أحمد مجدي من هجمة مرتدة في الدقيقة 76.

بينما حقق فريق حرس الحدود فوزًا صعبًا على أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات دورة الجونة الودية، وفي ركلات الترجيح استطاع حرس الحدود أن يحسم اللقاء لصالحه ليلتقي مع الجونة في نهائي الدورة غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة

بينما حقق فريق حرس الحدود فوزًا صعبًا على أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات دورة الجونة الودية، وفي ركلات الترجيح استطاع حرس الحدود أن يحسم اللقاء لصالحه ليلتقي مع الجونة في نهائي الدورة غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ويلعب أسوان مع مصر للمقاصة على المركز الثالث.



وتلقى الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة الصربي نيبوشا، صدمة، بعد تأكد إصابة إسلام رشدي صانع ألعاب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويدرس جهاز الكرة بالجونة سفر اللاعب إلى إحدى الدول الأوروبية، خلال الأيام المقبلة، لإجراء الجراحة والخضوع للبرنامج التأهيلي والعلاجي هناك.

