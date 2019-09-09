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محافظ أسوان يحيل 48 طبيبا للنيابة الإدارية (صور)

تحرير:عوض سليم ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أحال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، 48 طبيبا بمستشفى غرب أسوان المركزى إلى النيابة الإدارية، خلال جولته المفاجئة على المستشفى يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، حيث اكتشف المحافظ وجود 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا، مما يؤدى لتعطل سير العمل وعدم تقديم الخدمة العلاجية بالشكل المطلوب، وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المختلفة. واستدعى المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، حيث أعطى له توجيهاته بإعداد تقرير شامل ومصور عن الحالة السيئة والمتدنية للمستشفى.
وقال المحافظ إنه سيتم رفع التقرير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للعمل على رفع كفاءة المستشفى باعتباره من المستشفيات الحيوية التى تقدم خدمة لأهالى غرب أسوان والمناطق المجاورة لها. وأبدى استياء من حالة النظافة العامة والغرف واستراحات الأطباء والتمريض وحجرة العمليات، بجانب وجود طفح لمياه الصرف الصحى
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السيسي يأمر بتوفير التمويل لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.
مترو الخط الثاني

النقل تدرس إنشاء الخطين الخامس والسادس بالمترو

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، وفد شركة بكتيل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق) وقيادات وزارة النقل، وأكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، فهناك عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما.
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عنف واغتصاب..«حماية الطفل» بالشرقية تتلقى 210 بلاغات

أعلنت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بمحافظة الشرقية، عن أن الوحدة تلقت مئتين وعشرة بلاغات بشأن تهديدات تعرض لها الأطفال خلال العام الجاري، منوهةً بأن البلاغات تنوعت ما بين حالات تعرضت للاغتصاب، وحالات زواج بعض الأطفال قبل بلوغ السن القانونية «زواج قاصرات»، بالإضافة إلى حالات من العنف الأسري والتنمر والتسول، فضلًا عن إيواء أطفال بلا مأوى، حيث تم التعامل مع جميع الحالات على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على الطفل وحمايته، خاصةً أن هناك تنسيقا مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل.
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شكري: السيسي وجه باستمرار جهود العمل مع السودان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين، مضيفا أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائما في خدمة مصالح الشعبين المشتركة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
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إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
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فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.
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التحقيق مع 12 مدير مدرسة بينهم 3 لم يجددوا علم مصر

أحال محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، 9 من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية للتحقيق بسبب عدم انضباط العمل داخل تلك المدارس وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقام مدير عام إدارة الفشن التعليمية يرافقه عصام أبو عرب وكيل الإدارة بزيارة مفاجئة لـ12 مدرسة ابتدائية وإعدادية لمتابعة استعدادات تلك المدارس للعام الدراسي الجديد حيث تبين من الزيارات، وجود مخالفات في 9 مدارس منها عدم الاهتمام بنظافة المدارس ودفاتر الحضور والانصراف غير منضبطة وجود حشائش وبعض الأثاثات الخشبية في فناء هذه المدارس.
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هالة زايد تتابع استعدادت الإسماعيلية لمنظومة التأمين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى توعية المواطنيين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اللواء حمدى عثمان المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.
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