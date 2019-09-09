محافظ أسوان يحيل 48 طبيبا للنيابة الإدارية (صور)

تحرير:عوض سليم ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

أحال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، 48 طبيبا بمستشفى غرب أسوان المركزى إلى النيابة الإدارية، خلال جولته المفاجئة على المستشفى يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، حيث اكتشف المحافظ وجود 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا، مما يؤدى لتعطل سير العمل وعدم تقديم الخدمة العلاجية بالشكل المطلوب، وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المختلفة. واستدعى المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، حيث أعطى له توجيهاته بإعداد تقرير شامل ومصور عن الحالة السيئة والمتدنية للمستشفى.

وقال المحافظ إنه سيتم رفع التقرير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للعمل على رفع كفاءة المستشفى باعتباره من المستشفيات الحيوية التى تقدم خدمة لأهالى غرب أسوان والمناطق المجاورة لها. وأبدى استياء من حالة النظافة العامة والغرف واستراحات الأطباء والتمريض وحجرة العمليات، بجانب وجود طفح لمياه الصرف الصحى