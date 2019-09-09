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المالية: لا صحة لزيادة ضريبة الدمغة وسنحقق فائضا 2%

محمد معيط: مستمرون فى الإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، ومتفائلون بالتقدم الاقتصادى فى مصر
تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
وزير المالية
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى فى مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار فى فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل، لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج
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جلسات-مؤتمر-اليورومنى 2019-الجزء-الأول‎ (3)

وزير الاتصالات في «يورومني»: متفائل بمستقبل الاقتصاد

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارًا مع وزير الاتصالات، جاء كالتالي: س: ما شعوركم تجاه الاقتصاد المصري مع منحنا ملخصا حول القطاع؟ أشارك وزير المالية في تفاؤله، والسبب في ذلك أننا بدأنا إستراتيجية الإصلاح منذ عام ونصف العام، ويمكننا الحكم على التقدم الذي أحرزناه بالنتائج التي تحققت في كل مجال من مجالات التطوير، ففي العام المالي الماضي 2018- 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ12% في العام السابق عليه.
مؤتمر-شركة-كريم‎ (2)

«كريم» توقف «التوك توك» وتتوسع بخدمات جديدة في مصر

قال وائل أبو العلا، مدير شركة كريم في مصر وشمال إفريقيا، إن الشركة وضعت إستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة حتى 2022، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تتضمن عددًا من الخدمات الجديدة، منها خدمات الشمول المالي التي تتيح دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد عبر المحفظة المالية الذكية والتوسع في التوصيل للأفراد، خاصة في قطاعي الأدوية والطعام، مشيرا إلى أن الشركة ستعقد شراكات مع مقدمي الخدمات والمنتجات بحيث يمكن طلب الطعام أو الأدوية من خلال تطبيق كريم لتقوم الشركة بتوصيله للعميل، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحويل التطبيق لما يعرف بالتطبيق الشامل.
الدولار

الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار

تستهدف الحكومة طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح الوزير أن تحديد قيمة الطروحات يكون بحسب أسواق وظروف الطرح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تنويع عمليات طرح السندات في الأسواق وبالعملات المختلفة من أجل المزيد من التحوط، مؤكدا أن طرح أي سندات في سوق ما يستلزم الوفاء باشتراطات هذه السوق، وهو ما عملت المالية على تحقيقه عبر محاولة طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني خلال الفترة الماضية.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وزير-الماليه

المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
تعاملات بنكية (1)

بعد خفضها| أسعار الفائدة الجديدة على الودائع بالبنوك

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية العام المقبل (2020)، بينما ترى وحدة بحوث «بلتون» أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: تخصيص 7 مليارات جنيه لخطة التحول الرقمي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار إستراتيجية "مصر 2030"، وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم أنه تم تخصيص ،7 مليارات جنيه بموازنة 2019/ 2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.
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