كيف أنقذت حركة بسيطة بأصابع اليد فتاة صينية؟

وجد الناس وسيلة للحديث عن مذبحة ميدان "تيان آن من" عام 1989 والخاضعة لرقابة مشددة من الحكومة منذ 3 عقود، باستخدام أرقام مثل "46" (4 يونيو)، "64" (يونيو 4) أو 1989.

تحرير:وكالات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

علامات اليد

انتشر على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" فيديو لفتاة صينية استخدمت تكنيكا ذكيا لتوضح حاجتها للمساعدة، وهو الأمر الذي أثار قلق السلطات الصينية. وكان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبا للمساعدة ومن ثم أظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK" باللغة الإنجليزية. وقد نبه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الجدال مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغما عن إرادتها، ليتم لاحقا لم شملها مع والديها. فلماذا أثار هذا الفيديو رد فعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار قلق السلطات؟

تعد علامة "OK" مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية، ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين. فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية. وبناء عليه انتشر فيديو يظهر فيه ممثلون يقولون إنه بوسع طفل يتعرض إلى متاعب أن يبعث برسالة