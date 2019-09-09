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6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

جونسون كان سيحاول مرة أخرى، يوم الإثنين، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، ومع تعهد أحزاب المعارضة بمعارضة هذا الأمر، يبدو أن مصيره الفشل
تحرير:أحمد سليمان ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن نايجل إيفانز النائب المؤيد بشدة للبريكست، زعمه أنه وزملاءه توصلوا إلى "نحو 20 طريقة" التي يمكن لجونسون من خلالها الالتفاف على مشروع القانون الذي يمنع "البريكست" دون اتفاق، وتكليف رئيس الوزراء بالسعي لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت
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جون بيركو- رئيس- البرلمان -البريطاني

رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
شرطة-هونج-كونج (1)

هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟

بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة. العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.
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بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
البرلمان-البريطاني

الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
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جون بيركو- رئيس- البرلمان -البريطاني

رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
بوريس جونسون

خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
بوريس جونسون

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

شهدت بريطانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ضخمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم. القرار يأتي في محاولة من جونسون لمنع أعضاء المجلس من الاعتراض على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، الذي أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، على أنه خيار مطروح بقوة، حال رفض بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق القائم. والآن يفكر جونسون في السعي لإجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا تمكن النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من هزيمة الحكومة هذا الأسبوع.
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