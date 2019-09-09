6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

جونسون كان سيحاول مرة أخرى، يوم الإثنين، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، ومع تعهد أحزاب المعارضة بمعارضة هذا الأمر، يبدو أن مصيره الفشل

تحرير:أحمد سليمان ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن نايجل إيفانز النائب المؤيد بشدة للبريكست، زعمه أنه وزملاءه توصلوا إلى "نحو 20 طريقة" التي يمكن لجونسون من خلالها الالتفاف على مشروع القانون الذي يمنع "البريكست" دون اتفاق، وتكليف رئيس الوزراء بالسعي لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن نايجل إيفانز النائب المؤيد بشدة للبريكست، زعمه أنه وزملاءه توصلوا إلى "نحو 20 طريقة" التي يمكن لجونسون من خلالها الالتفاف على مشروع القانون الذي يمنع "البريكست" دون اتفاق، وتكليف رئيس الوزراء بالسعي لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيفانز لم يفصح عن كل تلك الخطط، لكنها أعدت تقريرا يضم بعض الأفكار التي طرحت، ومخاطرها:

تجاهل القانون بالكامل

وقد تم نقاش هذا الخيار من مصادر مجهولة، ولكن رئاسة الوزراء قالت إن جونسون سوف يلتزم بسيادة القانون، لتجنب العاصفة الدستورية والسياسية التي ستحدثها، وستكون بمثابة مخاطرة كبيرة لجونسون، الذي يمكن أن يواجه إجراء قضائيا قويا للغاية، قد يصل به إلى السجن.

ومن الصعب الاعتقاد أن تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سيجعل من السجن أمرا يستحق العناء بالنسبة لبوريس جونسون.

إرسال رسالة ثانية إلى الاتحاد الأوروبي

يتم النظر في هذا كخيار وتم تسريبه إلى عدد من الصحف، فعندما يكون جونسون مُلزما بالسعي رسميًّا للحصول على تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه يرفق رسالة ثانية يقول فيها: "تجاهلوا الطلب، نحن لا نريده".

ويبدو من غير المحتمل أن يسير ذلك بشكل جيد مع قادة الاتحاد الأوروبي، وسيُرى أنه يتعارض تماما مع روح القانون، وكما قال قاضي المحكمة العليا السابق اللورد سومبسون يوم الإثنين: "يجب أن تدرك أن المحاكم ليست مولعة جدًّا بالثغرات".

البحث عن طريقة أخرى لإجراء الانتخابات

تقول الصحيفة البريطانية، إن جونسون كان سيحاول مرة أخرى يوم الإثنين الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، بموجب قانون الشروط الثابتة للبرلمان، والذي ينص على موافقة ثلثي النواب على عقد انتخابات مبكرة، ومع تعهد أحزاب المعارضة بمعارضة هذا الأمر، يبدو أن مصيره الفشل.

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة





وتتمثل إحدى الأفكار التي ذكرها إيفانز في وضع مشروع قانون من سطر واحد يعدل قانون الشروط الثابتة للبرلمان، ويدعو إلى إجراء انتخابات في هذه الحالة.

ويأتي هذا الخيار في صالح جونسون، خاصة أنه سيتطلب تمريره الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس العموم، إلا أن الجانب السلبي هو أنه قد لا يتمكن مشروع القانون من حصد أغلبية بسطية، كما أنه يمكن تعديله، على سبيل المثال لتأجيل الانتخابات إلى ما بعد 31 أكتوبر، أو غيرها من التعقيدات.

الدعوة للتصويت على حجب الثقة من حكومته

هناك فكرة أخرى طرحها إيفانز، والتي قد تتضمن استخدام الحكم الوارد في قانون الشروط الثابتة للبرلمان، والذي بموجبه يمكن للمعارضة الدعوة بالتصويت لسحب الثقة من الحكومة، كما أنه منح الحكومة الحق في القيام بذلك بنفسها.

قد ينجح هذا فقط بموجب القانون، لكنه يبدو أمرا غريبا إلى حد كبير، ويمكن أن يجلب مشاهد غريبة حيث يُطلب من نواب الحكومة التصويت ضد رئيس الوزراء فيما ستدعمه المعارضة.

حتى إذا فاز جونسون بالتصويت وسقطت الحكومة بعد ذلك، فإن القانون ينص على الدعوة لانتخابات خلال 14 يوما، والتي سيكون لنواب المعارضة خلالها فرصة لتشكيل حكومة انتقالية.

الاستقالة

هناك خطة موازية يمكن لرئيس الوزراء تطبيقها، والتي تتضمن تقديم جونسون استقالته، بدلا من مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست، وإلزام شخص آخر، قد يكون جيريمي كوربين، بالقيام بذلك بدلا منه؛ مما يمهد الطريق لانتخابات يمكن بعدها إلقاء اللوم على حزب العمال في تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إلا أنه هناك عيوب واضحة لهذا الخيار، على الأقل أنه من المحتمل أنه سيمنح الفرصة لكوربين بالوصول إلى منصب رئيس الوزراء، وإذا سارت الأمور بسلاسة نسبية لبضعة أسابيع أو أشهر، فقد تصبح توقعات المحافظين بانتشار الفوضى في ظل حكومة كوربين، بأنها لا أساس لها من الصحة.

المساعدة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي

تقول "الجارديان" إن فكرة الطلب من دولة أخرى رفض تمديد موعد "البريكست"، كان قد تم طرحها لأول مرة كخاطرة من قبل دانيال كازينسكي عضو مجلس العموم عن حزب "المحافظين"، والمؤيد بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل التأجيل الأول للبريكست، الذي فُرض على رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»





وقال كازينسكي، المولود في بولندا، إنه تواصل مع الحكومة البولندية، للاعتراض على فكرة تمديد البريكست، حيث إن التمديد يحتاج إلى موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ومع ذلك، لم يحدث ذلك، ويبدو من غير المرجح أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة، في حين أنه من الممكن أن يعيق الاتحاد الأوروبي ككل التمديد، إلا أنه سيكون بمثابة طلب كبير حتى لدولة عضو مستقل في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر، لإلحاق الضرر بالعلاقات مع الأعضاء الـ26 الآخرين، خاصة أيرلندا، من خلال فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وكل ذلك لصالح حكومة بريطانيا يمكن أن تكون خارج السلطة بعد بضعة أسابيع.