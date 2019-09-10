دراسة: طقطقة الرقبة قد تسبب السكتة الدماغية

تحرير:فيروز ياسر ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

طقطقة الرقبة

عند جلوسك طويلا، قد تحتاج إلى طقطقة الرقبة من أجل الشعور بالمرونة بعد اتخاذك موضعا واحدا لفترة طويلة، ولكن المفاجأة أن تلك العادة أو هذا التصرف ينتج عنه مشكلات صحية قد تؤدي إلى الموت، على الرغم أنه يخفف من توترك. هناك بعض الحالات التي أصيبت بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة بشكل مستمر، فالصوت الذي يصدر من عنقك ينتج عن امتداد طفيف يؤدي إلى فصل مؤقت في سطح المفصل ويُكون فقاعة هوائية، ونتيجة لذلك فأنت عرضة لخطر تمزق صغير في البطانة الداخلية للشريان، مما يؤدي إلى تشكل جلطات دموية، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

هناك فرصة لحل هذه الجلطات من تلقاء نفسها، لكن في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى انسداد في شريان أسفل المجرى، والذي قد يتسبب في حدوث سكتة دماغية، حيث يتم قطع الدم عن المخ. بداخل الرقبة يوجد شريانان رئيسيان ينضمان إلى بعضهما ويشكلان ما يسمى بـ"الشريان القاعدي" الذي يزود الجزء الخلفي من الدماغ بالدم، وعندما