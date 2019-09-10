لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

يستخدم الثوم في كثير من الأطباق؛ لأنه يتميز بمذاق رائع بجانب رائحة نفاذة، كما أنه يحتوي على عدة فوائد، من بينها أنه يعمل بفاعلية كبيرة في تعويض معدلات الاستروجين في الدم.

تحرير:إسراء سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الاستروجين

عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".

الحفاظ على رشاقة الجسم، بجانب كونه يتمتع بحالة صحية جيدة، أكثر ما يسعى إليه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، ولكن توجد عدة عوامل تؤثر على صحتك بشكل واضح، بما في ذلك هرمون الاستروجين، يعد هرمونا أنثويا حيويا، يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، كما يعمل على تنظيم الرغبة الجنسية والدورة الإنجابية، فإذا كنت