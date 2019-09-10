لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

يستخدم الثوم في كثير من الأطباق؛ لأنه يتميز بمذاق رائع بجانب رائحة نفاذة، كما أنه يحتوي على عدة فوائد، من بينها أنه يعمل بفاعلية كبيرة في تعويض معدلات الاستروجين في الدم.
عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
الحفاظ على رشاقة الجسم، بجانب كونه يتمتع بحالة صحية جيدة، أكثر ما يسعى إليه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، ولكن توجد عدة عوامل تؤثر على صحتك بشكل واضح، بما في ذلك هرمون الاستروجين، يعد هرمونا أنثويا حيويا، يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، كما يعمل على تنظيم الرغبة الجنسية والدورة الإنجابية، فإذا كنت
الحفاظ على رشاقة الجسم، بجانب كونه يتمتع بحالة صحية جيدة، أكثر ما يسعى إليه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، ولكن توجد عدة عوامل تؤثر على صحتك بشكل واضح، بما في ذلك هرمون الاستروجين، يعد هرمونا أنثويا حيويا، يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، كما يعمل على تنظيم الرغبة الجنسية والدورة الإنجابية، فإذا كنت تعانين من دورة شهرية غير منتظمة أو تقلبات مزاجية، إضافة إلى الشعور بالسخونة في الجسم، أو زيادة مفاجئة في الوزن، من المحتمل أن يكون بسبب نقص في معدلات الاستروجين في الجسم، وواحدة من أكثر العوامل الرئيسية لتناقص الاستروجين في جسم المرأة هو التقدم في العمر.
بمجرد دخول المرأة في سن اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية، تبدأ معدلات الاستروجين في التراجع، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عظام ضعيفة، وفي كثير من الحالات يصل الأمر إلى اكتئاب شديد، فالمرأة التي تعاني من تراجع نسبة الاستروجين لديها، تتعرض لخطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام والسمنة، فالحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم، يعد مهما بشكل كبير؛ لأنه يؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم، وبالتالي فإن أي خلل في الهرمونات يؤثر بشكل سلبي على الحالة المزاجية لأي شخص، والنوم أيضًا يتأثر بتراجع معدلات الاستروجين، والوظائف الحيوية الأخرى.
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فإذا كنت امرأة في منتصف العمر، نقترح عليكي تغيير النظام الغذائي الخاص بك، بأطعمة تحتوي على معدلات عالية من الاستروجين، وما يلي بعض من الأطعمة الغنية بمعدلات معقولة من الاستروجين:
1-الفواكه المجففة
تتميز الفواكه المجففة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك التعزيز من العناصر الغذائية في الجسم، مع زيادة معدلات الاستروجين، كما أنها تعتبر اسناك صحيا، يجب أن تحرص على تناوله بين الوجبات الرئيسية، فزيادة استهلاكك من التمر والخوخ والمشمش المجفف، يحافظ على معدلات الاستروجين في الجسم، وللحصول على قيمة غذائية أكبر، يمكنك تناول طبق من الفواكه المجففة مضافة إليها كوب من اللبن كفطار صحي.
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2-الخوخ
يحتوي الخوخ على مجموعة من المعادن والفيتامينات، بجانب الليغنان-مجموعة من المركبات الكيميائية التي توجد بشكل طبيعي في النباتات-، جميعها تعمل على زيادة معدلات الاستروجين في الدم، كما أن هذه الفاكهة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد مرحلة انقطاع الدورة الشهرية، إضافة إلى ذلك، يمكن تناول هذه الفاكهة بأي شكل من الأشكال أو يمكن إضافتها إلى سلطة الفواكه الخاصة بك.
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3-الثوم
يستخدم الثوم في كثير من الأطباق؛ لأنه يتميز بمذاق رائع بجانب رائحة نفاذة، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ويعمل بفاعلية كبيرة في تعويض معدلات الاستروجين في الدم، فيمكنك بسهولة استهلاكه من خلال إدراجه في نظامك الغذائي.
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