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لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

يستخدم الثوم في كثير من الأطباق؛ لأنه يتميز بمذاق رائع بجانب رائحة نفاذة، كما أنه يحتوي على عدة فوائد، من بينها أنه يعمل بفاعلية كبيرة في تعويض معدلات الاستروجين في الدم.
تحرير:إسراء سليمان ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الاستروجين
الاستروجين
عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
الحفاظ على رشاقة الجسم، بجانب كونه يتمتع بحالة صحية جيدة، أكثر ما يسعى إليه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، ولكن توجد عدة عوامل تؤثر على صحتك بشكل واضح، بما في ذلك هرمون الاستروجين، يعد هرمونا أنثويا حيويا، يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، كما يعمل على تنظيم الرغبة الجنسية والدورة الإنجابية، فإذا كنت
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أطعمة-تسبب-السعادة (2)

الهوس بتناول طعام صحي قد يسبب اضطرابا في التغذية

ليست الحياة معقدة مثلما ينظر إليها العديد من الأشخاص، فلا يوجد طبيب في الكرة الأرضية يفرض عليك قيودا تتعلق بتناول عقاقير طبية محددة أو الامتناع عن أطعمة بعينها، فستجد كثيرا من الأشخاص يقضون أوقاتهم في النظر إلى المرآة خوفًا من ظهور حبوب في وجوههم أو زيادة جرامات في الوزن، وتبدأ الأسئلة في التسابق: هل مظهري مألوف للآخرين؟ هل أحتاج لتغيير ملابسي أو أسلوب حياتي؟ من الجيد اتباع روتين صحي، ولكن لا بد من ألا يصل إلى الهوس وفقدان الثقة بالنفس، فتقبل نفسك فقط، نقلا عن "times of india".
فوائد-البردقوش

البردقوش ينظم الدورة الشهرية.. ولكنه ضار للحامل

يعتبر البردقوش من النباتات المهمة، كما أنه يستخدم كأعشاب علاجية لعدة أمراض، ويستخدم أيضًا على نطاق واسع في الصناعات الغذائية كتوابل في اللحوم والخضراوات، وبالنسبة للاستخدامات الطبية، يستخدم لعلاج نزلات البرد، إضافة إلى أنه مضاد للتشنج، وبالنسبة لشهرته، يتميز بانتشار كبير في كثير من أطباق البحر الأبيض المتوسط، يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، وينظم الدورة الشهرية والهرمونات في الجسم، ولكن ينصح بتجنبه في الحمل، نقلا عن "healthline".
تناول البروتينات

«رائحة فم كريهة»| ماذا يحدث عند الإفراط في البروتين؟

البروتين هو جزء حيوي من النظام الغذائي اليومي، حيث يساعد على بناء كتلة العضلات، ويوفر الطاقة الحيوية، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناوله، فالحصول على الكثير منه يمكن أن يسبب مشكلات جسدية. وإذا كنت تتناول المزيد من البروتين منذ فترة وتستمر على روتينك، فعليك أن تعرف في البداية ماذا يحدث عندما تأكل باستمرار الكثير من البروتين قبل أن يتفاقم الأمر ولا تستطيع التحكم في الأعراض التي ستظهر عليك وما يحدث بداخل الجسم، ولهذا اعرف التفاصيل حسبما ذكرها موقع Daily Health Post.
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النساء فى العمل

انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أطعمة-غنية-بالاستروجين

للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

هرمون الإستروجين من أهم الهرمونات الجنسية في جسم الإنسان، ولكن يوجد بشكل أساسي في جسم المرأة، حيث تعد المبايض هي المسئولة عن إنتاج معدلات عالية من الإستروجين، يتميز بعدة فوائد يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي العظام بشكل جيد، كما أنه يعد مسئولًا عن تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير، إذ يجب الحرص الجيد على عدم انخفاض معدلاته في الدم، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

علاجات منزلية للصداع النصفي أثناء فترة الحمل

تواجه الكثير من النساء عددا من المشاكل أثناء فترة الحمل، بسبب التغيرات التي تحدث في أجسادهن للنمو الطبيعي للطفل، كل هذه الآلام تختفي بعد الولادة. في حين أن أعراض الحمل قاسية إلى حد كبير، فإن بعض الأمهات يعانين من آلام غير مرتبطة بالحمل مثل الصداع النصفي. إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الصداع النصفي، فستجد نفسها في مأزق أثناء فترة الحمل، لأن تناول دواء الصداع النصفي قد لا يكون آمنًا بعد الآن. إذًا، كيف يمكن للمرأة الحامل إدارة نوبات الصداع النصفي خلال تلك الأشهر التسعة؟
اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
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