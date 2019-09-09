خطورة مفاعل إسرائيل.. تفاصيل آخر تقرير شارك فيه عالم النووي الراحل

عالم النووي المصري شارك في تقرير يدرس الآثار البيئية الخطيرة المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.. وطالب باتخاذ الإجراءات السياسية للضغط عليهم

تحرير:خالد وربي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الدكتور أبو بكر رمضان في آخر اجتماع له في المغرب

فوجئ العالم المصري الدكتور أبو بكر رمضان عبدالمنعم رمضان، أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة المغرب حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري بالشعور بإرهاق شديد ومغص وضيق تنفس فاستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ إدارة الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد توفي. وشغل أبوبكر رمضان، منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بالإضافة إلى منصب رئيس قسم تحديد المواقع والبيئة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"التحرير"، أن الدكتور أبو بكر رمضان عبدالمنعم رمضان الذي توفي في المغرب خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري الخميس الماضي، سبق وشارك منذ تسعة أشهر وتحديدا من 8 إلى 10 ديسمبر عام 2018 في اجتماع الخبراء المكلفين من وزراء البيئة العرب بدراسة