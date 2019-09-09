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خطورة مفاعل إسرائيل.. تفاصيل آخر تقرير شارك فيه عالم النووي الراحل

عالم النووي المصري شارك في تقرير يدرس الآثار البيئية الخطيرة المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.. وطالب باتخاذ الإجراءات السياسية للضغط عليهم
تحرير:خالد وربي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الدكتور أبو بكر رمضان في آخر اجتماع له في المغرب
الدكتور أبو بكر رمضان في آخر اجتماع له في المغرب
فوجئ العالم المصري الدكتور أبو بكر رمضان عبدالمنعم رمضان، أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة المغرب حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري بالشعور بإرهاق شديد ومغص وضيق تنفس فاستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ إدارة الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد توفي. وشغل أبوبكر رمضان، منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بالإضافة إلى منصب رئيس قسم تحديد المواقع والبيئة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"التحرير"، أن الدكتور أبو بكر رمضان عبدالمنعم رمضان الذي توفي في المغرب خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري الخميس الماضي، سبق وشارك منذ تسعة أشهر وتحديدا من 8 إلى 10 ديسمبر عام 2018 في اجتماع الخبراء المكلفين من وزراء البيئة العرب بدراسة
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حظر-التوكتوك. (1)

بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
هدم -ملهى- ليلي (3)

اتهامات ومحاضر.. أزمة بسبب هدم أقدم ملهى ليلي في بورسعيد

كشف العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تفاصيل الأزمة التي نشبت نتيجة قيام ملاك عقار كان يحتوي على ملهى "سيسيل"، أقدم الملاهي الليلية بالمحافظة خلال فترة الثمانينات، والمتخصص في بيع الخمور أيضًا، والكائن بتقاطع شارعي الجمهورية والنهضة، بالبدء في هدمه فجرا، باستخدام لودر، دون الحصول على إذن من الحي، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن المهندس الذي تواجد أثناء عملية الهدم ليس تابعا للحي وإنما يتبع مالك العقار.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يأمر بتوفير التمويل لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.
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محافظ أسوان يحيل 48 طبيبا للنيابة الإدارية (صور)

أحال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، 48 طبيبا بمستشفى غرب أسوان المركزى إلى النيابة الإدارية، خلال جولته المفاجئة على المستشفى يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، حيث اكتشف المحافظ وجود 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا، مما يؤدى لتعطل سير العمل وعدم تقديم الخدمة العلاجية بالشكل المطلوب، وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المختلفة. واستدعى المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، حيث أعطى له توجيهاته بإعداد تقرير شامل ومصور عن الحالة السيئة والمتدنية للمستشفى.
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سيول

مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي". وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
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أول بيان من الخارجية بعد وفاة عالم النووي المصري

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أول بيان بشأن وفاة عالم النووي الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، قالت فيه: "تتابع وزارة الخارجية ومن خلال سفارة مصر بالمملكة المغربية إجراءات شحن جثمان الدكتور، الذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس المصري، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري".
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بعد التشريح.. بيان رسمي يكشف أسباب وفاة عالم النووي بالمغرب

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانا رسميا، اليوم السبت، عن ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المغرب، وقال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، في البيان التوضيحي، إنه "بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية، أفاد السفير أشرف إبراهيم أنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته".
السفير-المصر- لدى المغرب-أشرف-إبراهيم

سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
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