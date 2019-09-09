75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

حريق وكالة البلح

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.

البداية تعود إلى تلقي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من مشرف غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة "وكالة البلح" وتحديدا محل مفروشات. ودفع مدير الإدارة بـ15 سيارة إطفاء تلاها تعزيزات إضافية عبارة عن 2 خزان مياه استراتيجي، في محاولة لتقليل حجم الخسائر. مصدر أمني مسؤول أفاد