جريمة

75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
حريق وكالة البلح
حريق وكالة البلح
75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
البداية تعود إلى تلقي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من مشرف غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة "وكالة البلح" وتحديدا محل مفروشات. ودفع مدير الإدارة بـ15 سيارة إطفاء تلاها تعزيزات إضافية عبارة عن 2 خزان مياه استراتيجي، في محاولة لتقليل حجم الخسائر. مصدر أمني مسؤول أفاد
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قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 43 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، و41 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن و217 قطعة سلاح أبيض.
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التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
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حريق-في-وسط-البلد (4)

ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
حريق

11 مصابا في اندلاع حرائق بثلاثة مصانع

ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في مصانع بمدينة بدر و6 أكتوبر وبرج العرب، وخلفت ورائها 11 إصابة وخسائر فادحة إذ شب حريق هائل داخل مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، فيما دفعت الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع ورق بمدينة 6 أكتوبر. انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة له.فيما تتم عمليات التبريد تمهيدا لإخماد الحريق.
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ماس كهربائي فحَّم «ماركت» وقتل صاحبه بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس اندلاع حريق مروع داخل محل بقالة كبير «سوبر ماركت»، وفوجئ الأهالي باندلاع النيران وتفاقمها بسرعة هائلة، بسبب محتويات المتجر، التى تتضمن كراتين ومواد بلاستيكية ومنتجات خفيفة قابلة للاشتعال، وبسبب ضخامة حجم النيران لم يتمكن صاحب المتجر من النجاة والإفلات من النيران، فاحترق داخل المحل المملوك له، بينما استغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على النيران ومنعت امتدادها إلى باقى طوابق العقار الذى شهد الحريق، أو العقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
إصابة 4 اشخاص فى حريق بمصنع للصناعات الغذائية ببنى سويف (2)

ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
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