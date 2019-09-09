اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري

تحرير:أحمد بركات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

عمرو الجنايني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، ومن المُقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق المسابقة في مراسم إجراء القرعة. وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.

واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه، بعد أن شغل المنصب لعدة سنوات، وذلك في أعقاب تعيين لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني

واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه، بعد أن شغل المنصب لعدة سنوات، وذلك في أعقاب تعيين لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16.



واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا، وعضوية محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة موسم حتى 30 يوليو من العام المقبل.



وانتهى الموسم الكروي في مصر يوم 8 سبتمبر بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره فريق بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في حين حصد الأهلي لقب الدوري.