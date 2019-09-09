رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري

تحرير:أحمد بركات ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، ومن المُقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق المسابقة في مراسم إجراء القرعة. وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه، بعد أن شغل المنصب لعدة سنوات، وذلك في أعقاب تعيين لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني
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الجونة (1)

رسميا.. نادي الجونة يتعاقد مع «عموري»

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو عبد الفتاح «عموري»، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، اليوم الإثنين، ومن المقرر أن ينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادًا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد (2019- 2020). وكان الفريق الأول لكرة القدم بالجونة فاز على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدورة الرباعية المقامة في الجونة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بملعب الجونة، استعدادا لدوري الموسم الجديد، وأحرز هدف الجونة الوحيد اللاعب أحمد مجدي من هجمة مرتدة في الدقيقة 76.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

اتحاد الكرة يحرم الإسماعيلي من قيد لاعبيه الجدد

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف قيد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن القرار يأتي بعد شكوى شوقي السعيد وسعد حسني لاعبي الفريق السابقين لعدم صرف مستحقاتهما المالية المتأخرة. وأكد سعد حسني لاعب الدراويش السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، لجأ للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروي الأول، لحين حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
مران- الأهلي‎ (2)

الأهلي يعلن موعد عودته من غينيا بعد لقاء كانو سبورت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، وحرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق.
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عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
لجنة -اتحاد- الكرة

البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
عامر-حسين

عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات

علم «التحرير» أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.
عمرو -الجناينى

7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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