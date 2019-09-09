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السيسي يأمر بتوفير التمويل لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.
وأمر الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع
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مترو الخط الثاني

النقل تدرس إنشاء الخطين الخامس والسادس بالمترو

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، وفد شركة بكتيل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق) وقيادات وزارة النقل، وأكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، فهناك عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

شكري: السيسي وجه باستمرار جهود العمل مع السودان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين، مضيفا أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائما في خدمة مصالح الشعبين المشتركة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

هل عجلت هذه القرارات برحيل محافظ الإسماعيلية؟

بعد أن أكدت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه فجر اليوم الإثنين، ما زال الجميع في انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. مقربون من عثمان أشاروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تقدم باستقالة مسببة لظروف صحية. لكن محافظ الإسماعيلية اتخذ عدة قرارات منذ توليه المنصب، خلفا للواء ياسين طاهر منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة، هاجمها البعض واعتبروها بعيدا عن اختصاصه.
الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
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السيسى

السيسي يأمر باستمرار التوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
منتدى-الشباب

ديسمبر المقبل.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع البلدان على مستوى العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى ومناقشاته التي من المقرر أن ترتكز محاورها هذا العام، على قضايا السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.
الرئيس-السيسى

الصوفية عن نقل ضريح «الزرقاني»: المصلحة العامة أهم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل أحد المقامات في مسجد، يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وشدد الرئيس خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني، الذي ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924 وانتقل إلى محافظة الإسكندرية في شبابه وعاش بها حتى انتقل إلى جوار ربه عام 1979.
الفريق-مهاب-مميش

الفريق مميش مستشارا للرئيس للمواني والمنافذ البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للمواني والمنافذ البحرية، كما أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس. وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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