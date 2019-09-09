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فكري مرتين قبل وضع هذه الأشياء على بشرتك

"مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، وبالرغم أن الفازلين سميك، لكنه يخلق حاجزًا يمنع الرطوبة
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
منتجات لا يجب وضعها على البشرة
منتجات لا يجب وضعها على البشرة
نصائح الأمهات من أجل عناية بناتهن بالبشرة متوارثة، فكل أم تعطي وصفاتها التي استخدمتها من قبل بالجدة، وبالرغم أن الكثير منها ينفع لكن بعض الوصفات لا تناسب جميع أنواع البشرة. وبالرغم من أن كل فتاة تحب استخدام المنتجات الطبيعية بدلا من الكميائية الموجودة في المنتجات المختلفة، فإن بعضها قد يؤذي البشرة ويسبب لها التهابات وتفاقم الحبوب بمختلف أنواعها. إذا كنت تستخدمين عصير الليمون أو معجون الأسنان من أجل التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب، فعليك معرفة الأشياء التي يجب التفكير مرتين قبل وضعها على بشرتك، وذلك حسبما ذكر موقع HuffPost.
1-هلام البترول ارجعي للوراء قليلا، وستتذكرين كلام جدتك عن الفازلين، حيث كانت تنصحك دائما بوضعه على وجهك، ويقول مامتا جهافي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة جونز هوبكينز: "مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أرق وأقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، بمرطبات
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علاج-تشابك-الشعر

ما أسباب تشابك الشعر؟.. الأطراف الجافة

بينما توجد العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالبشرة، توجد أيضًا بعض المشكلات المتعلقة بالشعر، ويجب الالتفات لها وعلاجها بطرق فعال، مع استخدام منتجات صحية خالية من المواد الكيميائية، ومن أكثر المشكلات التي تواجهك "تشابك الشعر"، لا تقلق حيال ذلك، فالزيوت الحيوية تعد من الأساليب الفعالة للمساعدة في جعله انسيابيا، كما يجب الابتعاد تمامًا عن استهلاك الأدوات التي تزيد من درجة حرارة الشعر، وحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأماكن المحملة بالبخار، وذلك نقلا عن "stylecraze".
فوائد-الصبار

للتخلص من التجاعيد.. جل الصبار مع الخيار فعال

منذ قديم الزمان توجد بعض الأساسيات في التجميل والحفاظ على البشرة، كان على رأسها جل الصبار، يتميز بعدة فوائد متعلقة بالبشرة والشعر، حيث يعمل على علاج حب الشباب، والتخلص من البثور السوداء، وبالنسبة للترطيب، فيتميز بمعدلات ترطيب عالية تجعل البشرة أكثر حيوية ونضارة، كما يقوي بصيلات الشعر ويعطي لها لمعة، ويجعلك قادرًا على التخلص من القشرة، كما إنه علاج طبيعي وفعال في التخلص من التجاعيد، إذ عليك بتطبيقه باستمرار كروتين يومي، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia"".
التخلص-من-الهالات-السوداء

تخلصي من الهالات السوداء بالشاي الأخضر والبطيخ

المشكلات الجلدية من أكثر الأمراض التي تزعج صاحبها؛ لأنها تترك أثرا كبيرا في البشرة، قد يصعب علاجها أو تستغرق وقتا طويلا للتخلص منها، يوصى دائمًا باستخدام الماسكات الطبيعية، للتخفيف من ظهورها، أما بالنسبة للأسباب فيجب التعرف عليها لحل المشكلة من جذورها، على سبيل المثال العوامل الوراثية والإرهاق والتعب النفسي، إضافة إلى قلة الكولاجين تحت الجلد، نظرًا لأن هذه المنطقة رقيقة للغاية، وتتأثر بأي شيء، كما أن أشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسة، نقلا عن "timesofindia".
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مكياج-طبيعي

استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق

في السنوات الأخيرة ، أصبح المكياج الطبيعي محط أنظار النساء المهتمة بالمنتجات التجميلية، فهذا النوع من النساء تبحثن عن العلامات التجارية ويركزن على المواد الضارة المحتملة الموجودة في التركيب التقليدي، ولهذا يحاولن الاتجاه نحو مكياج طبيعي مثل وضع أحمر الشافة المصنوع من صبغات الفاكهة والذي يعرف باسم المكياج غير السام. وإذا كنت مضطرة قليلا من وجود فرق بين المكباج الطبيعي والصناعي، فهناك ما يساعدك في التعرف على كل التفاصيل الكاملة حول المكياج الطبيعي وأفضل المنتجات وفقا لما ذكره موقع Healthline.
قلعة-هاري-بوتر (6)

إنشاء قلعة هاري بوتر لحفيدة عمرها عامان

لولادة الحفيد الأول فرحة كبيرة، وكلما زاد عدد الأحفاد زادت البهجة بالمنزل بوجود أصواتهم في كل الأركان، فالأجداد فرحتهم لا تقدر بوجود هؤلاء الأطفال في المنزل، وفي بعض الأحيان، قد يشعر شخص بالغ بالغيرة من طفل صغير تلبى جميع طلباته، أو نتيجة الحنين إلى مرحلة الطفولة بكل ما فيها. ولأن الأحفاد لهم مكانة خاصة لدى الأجداد، فقد أنشأ روبي وديف دنلوب في حديقتهما الخلفية لحفيدتهما البالغة من العمر عامين، قلعة تبلغ مساحتها 350 قدما مربعا، مكونة من طابقين ولها تصميم يشبه القلعة التي عاش فيها هاري بوتر.
حريق-الامازون (7)

بعد حرائق الأمازون| ارتفاع أول أكسيد الكربون في الجو

يطلق على غابات الأمازون «رئة الأرض» فهي أكبر الغابات المطيرة على كوكب الأرض، حيث تنتج 20% من الأكسجين في الغلاف الجوي، واستيقظ العالم على حريق هائل بداخلها يقضي على الأخضر والكائنات الموجودة بها، مما تسبب في قلق محلي وعالمي نتيجة الكوارث المستقبلية الناتجة عن هذا الحريق. حدث الحريق بسبب محاولة بعض المزارعين إزالة الغابات بطريقة غير قانونية من أجل تربية الماشية، وبالرغم أن تلك الغابات مقاومة للحريق منذ عقود، ولكن بعض العوامل الطبيعية والبشرية تسببت في حدوثه.
منزل-فخم

السكين بدلا من الشوكة.. ما لا تعرفه عن الحياة قديما

الحياة الحديثة مليئة بوسائل الراحة البسيطة، فمن السهل أن ننسى أننا اضطررنا إلى التأقلم بدونها منذ وقت ليس ببعيد، بداية من اللوحات الموجودة على الحوائط إلى الكراسي التي نجلس عليها. وأبسط الأشياء التي نستخدمها يوميا ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاش الناس حالة من الرفاهية، حتى الأدوات البسيطة مثل الشوكة التي نفترض أنها كانت موجودة منذ زمن، لم يتم تقديمها إلا إلى أوروبا الغربية والشمالية في القرنين الماضيين، لذا تعرف على الأشياء المثيرة للدهشة والتي كنت تعتقد أنها قديمة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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