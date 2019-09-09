فكري مرتين قبل وضع هذه الأشياء على بشرتك

"مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، وبالرغم أن الفازلين سميك، لكنه يخلق حاجزًا يمنع الرطوبة

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

منتجات لا يجب وضعها على البشرة

نصائح الأمهات من أجل عناية بناتهن بالبشرة متوارثة، فكل أم تعطي وصفاتها التي استخدمتها من قبل بالجدة، وبالرغم أن الكثير منها ينفع لكن بعض الوصفات لا تناسب جميع أنواع البشرة. وبالرغم من أن كل فتاة تحب استخدام المنتجات الطبيعية بدلا من الكميائية الموجودة في المنتجات المختلفة، فإن بعضها قد يؤذي البشرة ويسبب لها التهابات وتفاقم الحبوب بمختلف أنواعها. إذا كنت تستخدمين عصير الليمون أو معجون الأسنان من أجل التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب، فعليك معرفة الأشياء التي يجب التفكير مرتين قبل وضعها على بشرتك، وذلك حسبما ذكر موقع HuffPost.

1-هلام البترول ارجعي للوراء قليلا، وستتذكرين كلام جدتك عن الفازلين، حيث كانت تنصحك دائما بوضعه على وجهك، ويقول مامتا جهافي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة جونز هوبكينز: "مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أرق وأقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، بمرطبات