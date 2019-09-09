فكري مرتين قبل وضع هذه الأشياء على بشرتك

"مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، وبالرغم أن الفازلين سميك، لكنه يخلق حاجزًا يمنع الرطوبة
نصائح الأمهات من أجل عناية بناتهن بالبشرة متوارثة، فكل أم تعطي وصفاتها التي استخدمتها من قبل بالجدة، وبالرغم أن الكثير منها ينفع لكن بعض الوصفات لا تناسب جميع أنواع البشرة.
وبالرغم من أن كل فتاة تحب استخدام المنتجات الطبيعية بدلا من الكميائية الموجودة في المنتجات المختلفة، فإن بعضها قد يؤذي البشرة ويسبب لها التهابات وتفاقم الحبوب بمختلف أنواعها.
إذا كنت تستخدمين عصير الليمون أو معجون الأسنان من أجل التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب، فعليك معرفة الأشياء التي يجب التفكير مرتين قبل وضعها على بشرتك، وذلك حسبما ذكر موقع HuffPost.
1-هلام البترول
ارجعي للوراء قليلا، وستتذكرين كلام جدتك عن الفازلين، حيث كانت تنصحك دائما بوضعه على وجهك، ويقول مامتا جهافي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة جونز هوبكينز: "مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أرق وأقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، بمرطبات
1-هلام البترول
ارجعي للوراء قليلا، وستتذكرين كلام جدتك عن الفازلين، حيث كانت تنصحك دائما بوضعه على وجهك، ويقول مامتا جهافي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة جونز هوبكينز: "مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد على وجهنا أرق وأقل مرونة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، ولهذا سيكون عليك ترطيب بشرتك، بمرطبات أكثر سمكا، وبالرغم من أن الفازلين سميك، إلا أنه يخلق حاجزًا يمنع رطوبة البشرة الحالية؛ لأنه يحتوي على هلام البترول، وإذا كانت البشرة دهنية فإنه يسد المسام ويساعد على ظهور الحبوب بكل أنواعها".
2- المنتجات المضاف إليها الكحول
هناك الكثير من منتجات العناية بالبشرة الموجودة على رفوف الصيدليات، ولكن الكثير منها يحتوي على نسبة من كحول إيزوبروبانول الذي يمكن أن يسبب جفاف الجلد.
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تقول إيمي كاسوف، طبيب الأمراض الجلدية في كليفلاند كلينك: "الإفراط في استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول يسبب تهيج المنطقة ويؤدي إلى مزيد من الالتهابات وانهيار الجلد، وبالرغم من ذلك هناك أنواع أخرى من الكحول، مثل الكحول البنزيلي، الموجود في الكثير من تركيبات الكريم له تأثير خفيف"، كما أوضحت أنه من المهم التحقق من الملصق الموجود على المنتج قبل الشراء.
3- معجون الأسنان
غالبا ما نسمع أن لمعجون الأسنان القدرة على تجفيف البثور، ولكن يقول كاسوف: "تحتوي العديد من معاجين الأسنان على عوامل مضادة للبكتيريا مثل تريكلوزان وصودا الخبز وهما يمكن أن يساعدا في تجفيف البثور، ولكن كلما زاد استخدامه يؤدي إلى حرق المنطقة المصابة ووقتها ستحتاجين إلى الذهاب للطبيب".
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4- عصير الليمون أو الخل
لطالما كان عصير الليمون يُشار إليه على أنه يساعد في إشراق البشرة، وكذلك خل التفاح، ولكن تحتوي عصائر الحمضيات على حامض الستريك والخل يحتوي على حمض الخليك.
ولأن الجلد يتمتع برقم هيدروجيني حمضي قليل يساعد على تجنب البكتيريا والخميرة غير المرغوب فيها، فالحصول على مزيد من الأحماض قد يسبب التهابات، ولهذا إذا اردتِ استخدامهما فيجب تخفيفهما بالماء لتجنب إحراق الجلد.
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5- البيكنج صودا
البيكنج صودا من المقشرات الطبيعية التي يمكن وضعها على الوجه، ولكن كثرة استخدامها يسبب الجفاف، وإذا كنتِ ترغبين في وضعها فمن المهم تخفيفها أو إضافة زيت جوز الهند إليها.
6- فرشاة التطهير
يقول "كاسوف": "من بين المنتجات الأكثر شيوعًا حاليا فرشاة التطهير الكهربائي، وفي حين أن استخدام هذه المنتجات قد يكون مفيدًا عدة مرات أسبوعيا، إلا أن الاستخدام اليومي أو الطويل أو الزائد يمكن أن يسبب تهيجا وتورما في الجلد وفتح المسام التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث حب الشباب ومشاكل أخرى.
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بالرغم من أن المنتجات السابق ذكرها طبيعية تماما، ولها استخدامات أخرى ناجحة، ولكن الوجه من المناطق الحساسة بالجسم، ويحتاج إلى عناية خاصة واستشارة الطبيب قبل وضع أي شيء عليه.