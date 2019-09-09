جريمة

«أهملت تربية طفلنا».. فلاح يضرب زوجته حتى الموت

تحرير:محمد حفيظ ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما، تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ببا المركزي، بوصول جثة هامدة لربة منزل تدعى "صباح س. ع." 42 عاما، وبإجراء التحريات تبين قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه أ. ح." 42 عاما، فلاح، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما.
وبسؤال "أم هاشم أ. ح." ربة منزل، شقيقة زوج المتوفاة، و"أسماء ع. ع." 28 عاما، ربة منزل، إحدى جيران المتوفاة، أكدا أن زوجها قام بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لتعرضها لحالة إغماء، ونقلت على أثر ذلك للمستشفى، وتوفيت فور وصولها. واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة، وأنه تعدى عليها بالضرب بيده
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اعتداء

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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السيطرة على حريق «وكالة البلح» دون خسائر في الأرواح

قال اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه تمت السيطرة على حريق وكالة البلح، موضحا لـ"التحرير"، أن "الحريق صغير" وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.. ونشب الحريق اليوم الإثنين، في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها للمحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر، حيث تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء "وكالة البلح"، ما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي.
حريق-وكالة-البلح

75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
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محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
غرق-طفل-في-حمام-سباحة (2)

تاني مرة في شهر.. مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس غرقا عقب سقوطه داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة والمؤجر لأحد الأشخاص، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع طفل في حمام سباحة بأحد مراكز الشباب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل في السابعة من عمره، يدعى "عبد الرحمن ع. ح."، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع طفل وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين على أثر انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع، بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال الجثة والمصابين واستخراج السيارة من المجرى المائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة.
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مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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