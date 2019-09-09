«أهملت تربية طفلنا».. فلاح يضرب زوجته حتى الموت

تحرير:محمد حفيظ ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما، تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ببا المركزي، بوصول جثة هامدة لربة منزل تدعى "صباح س. ع." 42 عاما، وبإجراء التحريات تبين قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه أ. ح." 42 عاما، فلاح، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية ابنهما.

وبسؤال "أم هاشم أ. ح." ربة منزل، شقيقة زوج المتوفاة، و"أسماء ع. ع." 28 عاما، ربة منزل، إحدى جيران المتوفاة، أكدا أن زوجها قام بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لتعرضها لحالة إغماء، ونقلت على أثر ذلك للمستشفى، وتوفيت فور وصولها. واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة، وأنه تعدى عليها بالضرب بيده