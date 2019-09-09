وزير المالية: سداد 1.3 تريليون جنيه لصناديق التأمينات خلال 7 سنوات

معيط: مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل في يونيو الماضي فإن الاقتصاد حقق معدل نمو بنسبة 5,6? خلال العام المالي 2018/ 2019

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال السنوات السبع المقبلة، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينهي التشابكات المالية، بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، وأشار معيط، خلال مؤتمر "يورومني مصر"، الذي عقد اليوم، إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة 45 تريليون جنيه.

وأكد الوزير، أن ما تحقق من تقدم اقتصادي في مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير والاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك