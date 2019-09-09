رياضة

طال الغياب.. مصطفى فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
تحدث مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته إلى الملاعب، معربًا عن سعادته بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب بطولة كأس مصر، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ليتوج أبناء ميت عقبة بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي، والسادس في آخر سبعة مواسم، والسابعة وعشرون في تاريخه، ليحصد لقب محلي جديد هذا الموسم بعد التتويج بالكونفدرالية الإفريقية والسوبر السعودي المصري.
وواصل فتحي، حديثه، قائلًا: "اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ولم يقصروا من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، خاضوا المواجهة بإصرار كبير على الفوز باللقب، والحفاظ على الموسم المميز الذي بدأ بالفوز بالسوبر المصري السعودي ثم بحصد لقب الكونفيدرالية". وأضاف: " لدينا مواجهة أمام الأهلي في السوبر المحلي،
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