السيطرة على حريق «وكالة البلح» دون خسائر في الأرواح

تحرير:محمد أبو زيد - تصوير:هاني شمشون ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

حريق وكالة البلح

قال اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه تمت السيطرة على حريق وكالة البلح، موضحا لـ"التحرير"، أن "الحريق صغير" وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.. ونشب الحريق اليوم الإثنين، في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها للمحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر، حيث تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء "وكالة البلح"، ما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي.

البداية تعود إلى تلقي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من مشرف غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة "وكالة البلح" وتحديدا محل مفروشات. ودفع مدير الإدارة بـ15 سيارة إطفاء تلاها تعزيزات إضافية عبارة عن 2 خزان مياه استراتيجي، في محاولة لتقليل حجم الخسائر. مصدر أمني مسؤول أفاد