جريمة

السيطرة على حريق «وكالة البلح» دون خسائر في الأرواح

تحرير:محمد أبو زيد - تصوير:هاني شمشون ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
حريق وكالة البلح
حريق وكالة البلح
قال اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه تمت السيطرة على حريق وكالة البلح، موضحا لـ"التحرير"، أن "الحريق صغير" وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.. ونشب الحريق اليوم الإثنين، في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها للمحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر، حيث تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء "وكالة البلح"، ما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي.
البداية تعود إلى تلقي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من مشرف غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة "وكالة البلح" وتحديدا محل مفروشات. ودفع مدير الإدارة بـ15 سيارة إطفاء تلاها تعزيزات إضافية عبارة عن 2 خزان مياه استراتيجي، في محاولة لتقليل حجم الخسائر. مصدر أمني مسؤول أفاد
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اعتداء

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
حريق-وكالة-البلح

75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 43 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، و41 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن و217 قطعة سلاح أبيض.
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حريق-وكالة-البلح

75 رجل إطفاء يواجهون لهيب حريق «وكالة البلح»

75 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، إذ تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة وتحديدا "وكالة البلح" مما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي، ودفع مساعد وزير الداخلية مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر.
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السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
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جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
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ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
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