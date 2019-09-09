رياضة

عيد ميلاده.. أبو رجيلة صانع البطولات والمجد للزمالك

يعد محمود أبو رجيلة واحدا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية وليس الزمالك فقط، كان لاعبا خلوقا داخل الملعب وخارجه، ونجح في مجال التدريب وقاد الزمالك للفوز بأكثر من بطولة
تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
محمود أبو رجيلة
محمود أبو رجيلة
يحتفل محمود أبو رجيلة، أحد رموز نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر بعيد ميلاده الــ78، حيث يعد نجم القلعة البيضاء، واحدًا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية، لسنوات طويلة، كان لاعبًا خلوقًا داخل الملعب وخارجه، كما أنه نجح كمدرب، وصنع تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات في السنوات الأخيرة، كثيرا ما عانى الزمالك، ضل الطريق ولم يجد من اعتاد على إعادة إحيائه كما اعتاد هو.. من أهم الرموز التي تدين لهم جماهير القلعة البيضاء بانتشال فريقهم من أي أنفاق مهما بلغ ظلامها.
حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد محمود أبو رجيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة". عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة ???? pic.twitter.com/LlI5wFCsZH —
اقرأ المزيد
ميودراج يسيتش‎

مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

أكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعبين وصلوا إلى حالة فنية وبدنية جيدة، معربًا عن سعادته بوجود خمسة لاعبين بالفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهم العراقي همام طارق وبينسون شيلونجو في منتخب نامبيا، وبكيتي سيلفا جناح منتخب غينيا بيساو، وثنائي منتخب الفراعنة الأولمبي محمد صادق وأحمد أيمن. جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش مران الدراويش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي.
كوفري-ايبونج‎

المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيريا

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بني غازي الليبي السابق لمدة 4 سنوات، ليعوض رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى فريق بيراميدز في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتسديد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ذئاب الجبل، لينهي مشواره بعد أن قضى ثلاثة مواسم، داخل جدران الجبل الأخضر، عقب انتقاله في موسم 2015، من وادي دجلة، وفي موسمه الأخير مع الذئاب توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا.
مصطفى-فتحي

طال الغياب.. مصطفى فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

تحدث مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته إلى الملاعب، معربًا عن سعادته بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب بطولة كأس مصر، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ليتوج أبناء ميت عقبة بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي، والسادس في آخر سبعة مواسم، والسابعة وعشرون في تاريخه، ليحصد لقب محلي جديد هذا الموسم بعد التتويج بالكونفدرالية الإفريقية والسوبر السعودي المصري.
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا (3)

كهربا: أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي

أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أن الشرط الجزائي في عقده مع فريقه ليس ضخماً، ويمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت، وقال كهربا في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن اللعب بالدوري البرتغالي أمر رائع خاصة أنه سعى للاحتراف في أوروبا أكثر من مرة، موضحاً أن الشرط الجزائي الذي تمسك به أدى لعدم رحيله للدوري التركي، وأشار إلى أنه يتدرب بكل قوة وسجل هدفاً رغم الخسارة بخمسة أهداف، موضحاً أنه يلعب في فريق محترم ولكنه ليس من أندية القمة ولكنه راضٍ لأنه في مرحلة انتقالية والشهور القادمة قد تحمل وجهة جديدة بالنسبة له.
كهربا

خالد الغندور: كهربا أصبح الآن من الماضي

طلب الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، من جماهير الأبيض عدم الحديث عن لاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، وأضاف الغندور خلال برنامجه التليفزيوني، أن كهربا أصبح الآن من الماضي، والتركيز من الجمهور يجب أن يكون مع لاعبي الفريق الحاليين أمثال بن شرقي وشيكابالا وأوناجم وغيرهم، وأكد الغندور أن كهربا اختار مصيره وعليه أن يتحمل عقبات اختياره سواء بالإيقاف أو العقوبات التي سيتعرض لها، مضيفا أنه رغم ذكريات اللاعب في العديد من المباريات مع الجماهير إلا أنه اختار الطريق الأصعب.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (1)

الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع وحارس الزمالك

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في التعاقد مع ظهير أيمن الزمالك محمد أحمد "كماتشو"، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الدراويش خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على بنود التعاقد. الإسماعيلي تعاقد أيضًا مع حارس نادي الزمالك، محمود عبد المنصف، لمدة 5 مواسم، وذلك بناءً على طلب سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد عواد إلى القلعة البيضاء، لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ قيمته 40 مليون جنيه.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org