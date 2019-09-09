في عيد ميلاده.. أبو رجيلة صانع البطولات والمجد للزمالك

يعد محمود أبو رجيلة واحدا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية وليس الزمالك فقط، كان لاعبا خلوقا داخل الملعب وخارجه، ونجح في مجال التدريب وقاد الزمالك للفوز بأكثر من بطولة

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

محمود أبو رجيلة

يحتفل محمود أبو رجيلة، أحد رموز نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر بعيد ميلاده الــ78، حيث يعد نجم القلعة البيضاء، واحدًا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية، لسنوات طويلة، كان لاعبًا خلوقًا داخل الملعب وخارجه، كما أنه نجح كمدرب، وصنع تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات في السنوات الأخيرة، كثيرا ما عانى الزمالك، ضل الطريق ولم يجد من اعتاد على إعادة إحيائه كما اعتاد هو.. من أهم الرموز التي تدين لهم جماهير القلعة البيضاء بانتشال فريقهم من أي أنفاق مهما بلغ ظلامها.

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد محمود أبو رجيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة". عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة ???? pic.twitter.com/LlI5wFCsZH —