في عيد ميلاده.. أبو رجيلة صانع البطولات والمجد للزمالك

يعد محمود أبو رجيلة واحدا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية وليس الزمالك فقط، كان لاعبا خلوقا داخل الملعب وخارجه، ونجح في مجال التدريب وقاد الزمالك للفوز بأكثر من بطولة
يحتفل محمود أبو رجيلة، أحد رموز نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر بعيد ميلاده الــ78، حيث يعد نجم القلعة البيضاء، واحدًا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية، لسنوات طويلة، كان لاعبًا خلوقًا داخل الملعب وخارجه، كما أنه نجح كمدرب، وصنع تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات في السنوات الأخيرة، كثيرا ما عانى الزمالك، ضل الطريق ولم يجد من اعتاد على إعادة إحيائه كما اعتاد هو.. من أهم الرموز التي تدين لهم جماهير القلعة البيضاء بانتشال فريقهم من أي أنفاق مهما بلغ ظلامها.
حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد محمود أبو رجيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة".
عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة ???? pic.twitter.com/LlI5wFCsZH
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حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد محمود أبو رجيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب: "عيد ميلاد سعيد للاعبنا ومدربنا السابق وأحد أهم رموز نادي الزمالك محمود أبو رجيلة".
بدايته مع الكرة
أبو رجيلة من مواليد حى عابدين بالقاهرة فى 1941، تربى فى الدرب الأحمر بجوار مسجد السيدة فاطمة النبوية، بدأ لعب كرة القدم فى عابدين بالقاهرة، وتحديدًا الكرة "الشراب"، وعمره 10 سنوات، وكانت هناك دورات تقيمها منطقة القاهرة، وفى إحدى الدورات حضر كل من محمد عثمان ومحمد الجندى، وكان يطلق عليهما "كشافي كرة القدم"، وأعجبا به فى إحدى المباريات، ثم قاما بضمه لناشئى الزمالك، وكان عمره فى ذلك الوقت 15 عامًا.
تألق في الناشئين
وفى عام 1957 وكان وقتها نادى الزمالك فى مقره السابق بمسرح البالون بالعجوزة، نال أبو رجيلة إعجاب كل من محمد حسن حلمى وحافظ زقلط في إحدى مباريات الناشئين، وكانت هناك مباراة مع ناشئى الزمالك، وحضر توفيق عبدالله إلى نادى الزمالك، وشاهده في المباراة، وكان يعمل في شركة عبداللطيف أبو رجيلة، وطلب منه أن يلعب في دوري الشركات، ووافق على الفور، لأنه قال إنه سيقوم بتعيينه في الشركة، ووقتها كانت مكافأة الفوز فى الزمالك 3 جنيهات.
معاناته مع والده
عانى أبو رجيلة كثيرًا بسبب حبه كرة القدم، لأن والده كان رافضًا أن يمارس كرة القدم، لكن إخوته ساعدوه، لأنهم كانوا يعشقون كرة القدم، وكانوا يأتون إلى المدرسة، ويساعدونه على الهرب من المدرسة، وعشقه لكرة القدم كان سببًا فى رسوبه لمدة سنتين بالمدرسة الابتدائية، لدرجة أنه كذب على والده، وقال له إنه نجح وأحضر له شهادة نجاح مضروبة، إلا أن والده بعد ذلك ذهب إلى المدرسة من أجل أن يقدم له أوراق السنة التالية، فكانت الصدمة له أن ناظر المدرسة قال له: إنت جاى تعمل إيه ابنك راسب سنتين وتلقى أبورجيلة علقة ساخنة وقتها.
أول مباراة
لعب محمود أبو رجيلة أول مباراة أمام نادي الترسانة، وفاز الزمالك وقتها بخمسة أهداف مقابل هدف، وحصل أبو رجيلة على 4 بطولات مع نادي الزمالك، وهي: بطولتا الدوري في موسم (1963– 1964) و(1964– 1965)، وبطولتا كأس مصر عام (1960– 1962).
مشواره التدريبي
اتجه إلى مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم عام 1967، وحصل مع الزمالك عام 1984 على دورى أبطال إفريقيا وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة موسم 1983، وكأس مصر مرتين 1977- 1999، وحصل على بطولة الدورى السعودى مع فريق النصر.
درب نجم القلعة البيضاء الأسبق، عدة فرق خارج مصر منها الاتحاد السوري ونادي سترة ومنتخب اليمن، وفي السعودية تولى تدريب نادي الشباب ونادي النصر السعوديين ودرب محليا غير الزمالك كلا من الألمنيوم والمصري البورسعيدى والمنصورة.
ويعد أبو رجيلة، أحد المشرفين على جمعية اللاعبين القدامى، التي تهتم بشأن لاعبي الكرة المصريين القدامى، التي يشاركه في الإشراف عليها أحمد شوبير ومصطفى يونس وعبدالعزيز عبدالشافي وفتحي مبروك وعادل هيكل.