رياضة

المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيريا

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
إيبونج
إيبونج
أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بني غازي الليبي السابق لمدة 4 سنوات، ليعوض رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى فريق بيراميدز في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتسديد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ذئاب الجبل، لينهي مشواره بعد أن قضى ثلاثة مواسم، داخل جدران الجبل الأخضر، عقب انتقاله في موسم 2015، من وادي دجلة، وفي موسمه الأخير مع الذئاب توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا.
ووقع صاحب الـ24 عامًا على عقود انضمامه للمقاولون العرب مساء اليوم الإثنين لمدة 4 سنوات، في حضور عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، ومحمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة. وتعد صفقة إيبونج هي الصفقة السابعة لفريق المقاولون العرب بعد ضم محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق
اقرأ المزيد
ميودراج يسيتش‎

مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

أكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعبين وصلوا إلى حالة فنية وبدنية جيدة، معربًا عن سعادته بوجود خمسة لاعبين بالفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهم العراقي همام طارق وبينسون شيلونجو في منتخب نامبيا، وبكيتي سيلفا جناح منتخب غينيا بيساو، وثنائي منتخب الفراعنة الأولمبي محمد صادق وأحمد أيمن. جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش مران الدراويش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي.
محمود -أبو -رجيلة‎

عيد ميلاده.. أبو رجيلة صانع البطولات والمجد للزمالك

يحتفل محمود أبو رجيلة، أحد رموز نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر بعيد ميلاده الــ78، حيث يعد نجم القلعة البيضاء، واحدًا من أفضل لاعبي ومدربي الكرة المصرية، لسنوات طويلة، كان لاعبًا خلوقًا داخل الملعب وخارجه، كما أنه نجح كمدرب، وصنع تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات في السنوات الأخيرة، كثيرا ما عانى الزمالك، ضل الطريق ولم يجد من اعتاد على إعادة إحيائه كما اعتاد هو.. من أهم الرموز التي تدين لهم جماهير القلعة البيضاء بانتشال فريقهم من أي أنفاق مهما بلغ ظلامها.
مصطفى-فتحي

طال الغياب.. مصطفى فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

تحدث مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته إلى الملاعب، معربًا عن سعادته بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب بطولة كأس مصر، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ليتوج أبناء ميت عقبة بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي، والسادس في آخر سبعة مواسم، والسابعة وعشرون في تاريخه، ليحصد لقب محلي جديد هذا الموسم بعد التتويج بالكونفدرالية الإفريقية والسوبر السعودي المصري.
اقرأ المزيد من الأخبار
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org