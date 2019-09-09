المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم نيجيريا

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

إيبونج

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بني غازي الليبي السابق لمدة 4 سنوات، ليعوض رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى فريق بيراميدز في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام بتسديد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ذئاب الجبل، لينهي مشواره بعد أن قضى ثلاثة مواسم، داخل جدران الجبل الأخضر، عقب انتقاله في موسم 2015، من وادي دجلة، وفي موسمه الأخير مع الذئاب توج بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز، بتسجيله 18 هدفًا.

ووقع صاحب الـ24 عامًا على عقود انضمامه للمقاولون العرب مساء اليوم الإثنين لمدة 4 سنوات، في حضور عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، ومحمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة. وتعد صفقة إيبونج هي الصفقة السابعة لفريق المقاولون العرب بعد ضم محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق