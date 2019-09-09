حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

تحرير:وتصوير: هاني شمشون ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

حريق وكالة البلح

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".

وقال اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه تمت السيطرة على حريق وكالة البلح، موضحا لـ"التحرير"، أن "الحريق صغير" وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.ودفعت الحماية المدنية، بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي، لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها للمحلات المجاورة وتقليل حجم