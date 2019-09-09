«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

صورة تعبيرية

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الامن، بانه تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوارـ بتلقيهم بلاغ من الاهالى يفيد بقيام "هريدي م. ه." عاطل، بالاعتداء على زوجته وسكب مياه نار على وجهها وتشويهه، بمنطقة كفر سليم بالسناهرة