رياضة

جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ ومشاركة محمد الشناوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
فايلر
فايلر
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.
واشتمل المران على الجري حول الملعب، مع خوض فقرة مطولة للكرة الطائرة، بمشاركة رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق. وجاء ذلك بعد مران الفريق الذي أقيم أمس، الذي شهد تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين اثنين؛ لتجهيز جميع اللاعبين قبل رحلة غينيا. وعقد فايلر جلسة تنسيقية مع
اقرأ المزيد
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه لم يتلق أي شىء من اتحاد الكرة، بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي شىء حول رحيل جلال عن قيادة الفريق البورسعيدي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "لم يتحدث أحد من اللجنة المؤقتة لقيادة شؤون الجبلاية، مع مجلس إدارة المصري بشأن البحث عن مدرب آخر، يكون بديلا لإيهاب جلال في حالة توليه تدريب منتخب مصر".
مانشستر سيتي‎

السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم تبلغ قيمة لاعبيه أكثر من مليار يورو، وذلك وفقًا لمرصد «CIES» الخاص بإحصاءات كرة القدم، وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يخترق حاجز المليار يورو، حيث تكلف تشكيلة الفريق 1.014 مليار يورو، ليتصدر قائمة أكثر أندية العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبيه، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 913 مليون يورو، فيما حل ريال مدريد المركز الثالث بـ902 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عالميا والثاني إنجليزيا برصيد 751 مليون يورو.
طارق-يحيى‎

طارق يحيى يفتح النار على كريستيان جروس

كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب النجاح في فترة وجوده في النادي، والتعامل مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهو ما جاء في تصريحات إذاعية، عبر برنامج "93.7"، الذي يُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلا: "رئيس الزمالك شخصية طيبة لكنه يتخذ مواقف عدائية، في حالة شعوره بوجود صدامات بينه وبين الإدارة الفنية للفريق، وفي حال عدم الدخول مع رئيس النادي في صدامات يكون ذلك أفضل طريق للنجاح لأي مدير فني".
اقرأ المزيد من الأخبار
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. حضور الخطيب وتأهيل ربيعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء حضور رئيس النادي لمران الفريق الأحمر، من أجل متابعته بعد تولي رينيه فايلر المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، ولدعم الفريق قبل الفترة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة كانو سبورت الغيني، وبدأ المران بمحاضرة نظرية من فايلر المدير الفني، ثم خاض الفريق فقرة بدنية، أعقبها بداية المران الفني والخططي للفريق من خلال فقرة للكرات العرضية.
حسين-الشحات (2)

حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
سيد عبد الحفيظ

«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org