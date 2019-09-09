جلسة بين فايلر وعبدالحفيظ ومشاركة محمد الشناوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.

واشتمل المران على الجري حول الملعب، مع خوض فقرة مطولة للكرة الطائرة، بمشاركة رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق. وجاء ذلك بعد مران الفريق الذي أقيم أمس، الذي شهد تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين اثنين؛ لتجهيز جميع اللاعبين قبل رحلة غينيا. وعقد فايلر جلسة تنسيقية مع